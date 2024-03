Como tornar o ambiente de negócios mais seguro no Brasil

Não por acaso, a abertura do evento P3C (PPPs e concessões) ocorreu no coração do centro antigo de São Paulo, na sede da B3. Ideologias políticas de lado, a participação de empresas no desenvolvimento das mais diversas áreas, de aeroportos a estradas, passando por saúde, educação e turismo, não é mais motivo de discussão. Ainda mais em um país onde o financiamento público, por causa das contas sempre apertadas, é sempre uma dificuldade.

Abertura e cerimônia de premiação do evento P3C, na sede da B3, em São Paulo Foto: Diego Leão/ P3C

Não que o Estado também não esteja colocando a roda para girar, como ficou claro nas falas de prefeitos, governadores e ministros. Em um modelo equilibrado, o lado privado pega o bastão do poder público e segue a partir de um determinado ponto, lucrando, mas ao mesmo tempo assumindo os riscos do negócio.

Durante os painéis técnicos do evento – e alguns deles serão retratados nas páginas seguintes –, ficou claro também que existe uma massa crítica jovem, em vários órgãos públicos e em diferentes partes do País, engajada em criar um ambiente em que a regulação e a previsibilidade jurídica sejam normas inegociáveis.