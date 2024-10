‘Completa pra mim’: campanha da Ipiranga foca a jornada dos clientes

Presente na vida dos brasileiros há mais de 87 anos, a Ipiranga vem expandindo sua atuação, com foco cada vez mais voltado para a jornada diária de mobilidade de milhões de pessoas – estejam elas de carro, moto, bicicleta, caminhão ou até mesmo a pé. A evolução da marca é acompanhada de uma nova campanha publicitária, identidade visual, lançamento de novos produtos e também mudanças nos postos, a fim de tornar a experiência de consumidores e parceiros cada vez mais completa.

Depois do “Pergunta Lá”, que virou praticamente bordão entre os brasileiros e é um case publicitário de sucesso, a Ipiranga investiu em uma nova campanha, utilizando uma das frases mais ditas nos postos: “Completa pra mim” – que não só remete ao momento do abastecimento, mas também reafirma o compromisso da Ipiranga em ser uma parceira completa na jornada de mobilidade de quem passa pelos postos.

“A nova campanha e a assinatura ‘Ipiranga. Completa pra mim’ chegam para validar e transmitir exatamente esse DNA de completude da marca em diversos níveis: desde o trocadilho sobre ‘encher o tanque’, passando pelo entendimento de que ‘o posto Ipiranga é onde você encontra tudo que precisa para seguir em frente na sua jornada’, além de reforçar o conceito de marca completa”, explica Bárbara Miranda, VP de Marketing e Desenvolvimento de Negócios.

Ao oferecer essa experiência completa em seus postos, a Ipiranga atende não só motoristas, mas também ciclistas, pedestres, caminhoneiros, e até mesmo pets. Os clientes podem contar não somente com a excelência no abastecimento, mas também com as facilidades da AmPm, maior rede de lojas de conveniência do País; a qualidade do Jet Oil, para serviços de troca de óleo; além de espaços voltados para pedestres, como parklets para descansar após uma refeição, entre outros.

“O novo slogan é perfeito por tudo que nossa marca representa e, ao mesmo tempo, tem espaço para atender as necessidades do consumidor. A proposta de valor de suprir, completar a jornada do brasileiro, abre espaço para novos produtos e serviços que possam materializar nossa ambição de abastecer a vida em movimento”, diz Bárbara.

Além de estar presente em cerca de 6 mil postos em todo o País, a experiência do “Completa pra mim” pôde ser vivida em um dos maiores festivais de música e entretenimento do planeta: o Rock in Rio Brasil. Na última edição do RiR, a Ipiranga, uma das patrocinadoras do evento, criou uma experiência completa para os seus consumidores e o público na Cidade do Rock, que incluiu um transfer para transporte exclusivo dos clientes do KMV, maior programa de fidelidade do País; ativações e serviços em seu Espaço Ipiranga, como o “Completa meu Feed”, onde o visitante, sozinho ou em dupla, contava com o apoio de um miniestúdio e fotógrafo profissional para registrar o momento e tinha a imagem projetada na fachada de LED do local; o “Completa meu Chope”, para ganhar uma bebida gelada, incluindo opções não alcoólicas; e o “Completa meu Relax”, com uma cadeira de massagem. Também foi possível recarregar os celulares no “Completa minha Bateria”. Além disso, a cordinha para celulares e os leques amarelos da Ipiranga, brindes da marca distribuídos no festival, fizeram enorme sucesso. “Não importa pra onde você vai. Nossa marca sempre estará por perto para acompanhar o seu dia a dia. No Rock in Rio Brasil 2024, o público teve certeza de que somos o parceiro de jornada de todos os brasileiros, onde eles estejam”, afirma Bárbara.

Novo posto – A nova campanha é parte do processo de evolução da marca, quando os postos Ipiranga passaram por outras mudanças. No novo modelo, o posto apresenta uma setorização por cores, com o amarelo sendo predominante, o azul indicando os produtos à venda e o laranja sinalizando áreas de ofertas de serviços gratuitos, as “amabilidades”. A mudança também se deu no visual dos VIPs, com novos uniformes. A Ipiranga também lançou a Ipimax, linha de produtos aditivados, e promoveu melhorias no Jet Oil, com um atendimento mais proativo e focado no que o consumidor precisa.

“Temos uma história de credibilidade e confiança que nos permite inovar com liberdade. O que estamos trazendo hoje como evolução da marca surge como resposta às novas demandas de um consumidor que pede por experiências fluidas, amigáveis e cada vez mais completas. Oferecemos agora uma proposta de valor fortalecida e diferenciada tanto para as pessoas que contam com a Ipiranga no seu cotidiano como para nossa rede de revendedores, franqueados e clientes”, afirma Leonardo Linden, presidente da Ipiranga.