Compradores de imóveis na China aguardam mais subsídios do governo e queda nos preços

Dow Jones Newswires - Os compradores de casas na China aguardam uma queda mais aguda nos preços para reaver a demanda no setor de construção, segundo agentes imobiliários e economistas.

Para os especialistas, as vendas de casas estão caindo novamente porque os cidadãos chineses esperam mais subsídios de compra de imóveis dos governos locais, cortes de preços de incorporadoras e hipotecas mais baratas dos bancos. Por outro lado, os incorporadores precisam aumentar o número de vendas para evitar a inadimplência.

Maior incorporador do país, o Country Garden anunciou enfrentar problemas de liquidez depois que as vendas de apartamentos caíram por quatro meses consecutivos.

“Não é que eles não queiram comprar casas. Eles têm demanda de compra, mas estão apenas esperando”, disse Yan Songsheng, gerente de vendas de uma incorporadora estatal chinesa, sobre seus clientes.

No último mês, o total de venda de novos imóveis na China registrou o menor patamar em três anos. Foto: Vivian Lin/AFP

No mês passado, as 100 maiores incorporadoras imobiliárias do país venderam US$ 49 bilhões em novos imóveis - a menor soma mensal em três anos, de acordo com a China Real Estate Information, um rastreador da indústria privada.

A atitude de esperar para ver dos compradores de imóveis é preocupante, dizem os economistas, pois pode retardar a recuperação do mercado imobiliário e, consequentemente, da economia chinesa.