Corte de Contas não tem competência para definir prazo de mandato nas agências, diz TCU

O processo, com repercussão em todas as agências, avaliava se Carlos Baigorri, atual presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), poderia exercer um mandato de cinco anos adicionais ao período em que foi conselheiro do órgão.

“A revisão foge as competências constitucionais e legais desta Corte. Entendo que há natureza política da nomeação, que envolve a indicação do presidente da República, a manifestação do Senado. Nesse caso, tenho por afastado o alcance do Controle Externo”, declarou o ministro Jorge Oliveira.