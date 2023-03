Com venda do Credit Suisse, US$ 17,3 bilhões em títulos são reduzidos a zero

GENEBRA - Os títulos de maior risco do Credit Suisse Group serão eliminados como parte de acordo de venda para o rival UBS Group, um golpe para os investidores que detinham os chamados títulos adicionais de nível 1 do credor suíço.

Cerca de 16 bilhões de francos suíços, ou cerca de US$ 17,3 bilhões, dos chamados títulos adicionais de nível 1 (”additional tier 1″ ou AT1, na sigla em inglês) serão reduzidos a valor zero, disse o regulador financeiro da Suíça, Finma, em comunicado neste domingo, 19. O Credit Suisse também fez referência à decisão em seu comunicado, dizendo que foi informado pela FINMA que os títulos seriam reduzidos a valor zero.

Detentores desse tipo de título sofrerão grandes perdas. A eliminação dos títulos AT1 reduz em bilhões as obrigações que o UBS assumirá. Sem acabar com esses títulos, a matemática para os acionistas do UBS não funcionava, segundo fontes próximas ao negócio.

Sem acabar com os títulos de maior rico, a matemática para os acionistas do UBS não funcionava Foto: Michael Buholzer/Keystone via AP





Títulos adicionais de nível 1 - também conhecidos como títulos conversíveis contingentes - foram introduzidos após a crise financeira de 2008 como uma forma de transferir o risco bancário dos contribuintes para os detentores de títulos.

Continua após a publicidade

Os títulos AT1 são instrumentos financeiros complexos projetados para serem convertidos em ações ou terem seu valor reduzido se surgirem problemas em uma instituição. Eles se tornaram populares entre os bancos e investidores europeus nos últimos anos por causa do rendimento extra que tendem a oferecer.

Na semana passada, problemas crescentes no Credit Suisse provocaram queda nos títulos AT1 do banco. O Credit Suisse conta com grandes investidores institucionais como detentores desses títulos, de acordo com dados do FactSet. / Dow Jones Newswires