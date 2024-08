Dedica Day valoriza cada real do brasileiro

“Aqui o seu real vale mais.” Este é o mote do Dedica Day, campanha da Casas Bahia que honra o histórico de iniciativas marcantes da rede varejista. O nome da campanha faz referência ao tradicional slogan “Dedicação total a você”.

Grande parte dos produtos vendidos tanto nas lojas físicas quanto pela internet estão com descontos até o dia 18 de agosto. Um dos diferenciais da campanha é a forma como as vantagens estão sendo demonstradas: com a sinalização de que cada real do cliente vale R$ 1,10, R$ 1,20, R$ 1,30, R$ 1,40 ou R$ 1,50, dependendo do desconto concedido.

Dedica Day é a campanha de descontos que rede a varejista está oferecendo aos consumidores Foto: ROMERO

“A ideia é enfatizar que a gente sabe o quanto é difícil para o brasileiro conquistar cada real, e quanto esse real precisa ser bem investido”, diz Gustavo Vinhaes Pimenta, diretor executivo de Digital e Clientes do Grupo Casas Bahia. “Acreditamos que uma excelente utilização é realizar um sonho ou resolver uma necessidade. São essas as possibilidades que estamos oferecendo com o Dedica Day.”

Os produtos incluídos na campanha são principalmente aqueles que fazem parte das linhas que têm a Casas Bahia na liderança de mercado – TVs, Linha Branca, Celulares, Eletroportáteis e Notebooks –, mas envolvem também várias opções adicionais. “Isso inclui muitas ideias de presente para o Dia dos Pais”, observa Pimenta.

Nas lojas físicas, os produtos são apresentados com o valor anterior, o valor atual e a diferença resultante do desconto concedido. Já na internet há uma ampla distribuição de cupons para serem aplicados pelo consumidor – a maior já vista no varejo brasileiro. Tudo isso com a possibilidade de pagamento em várias parcelas, como é tradição na Casas Bahia. Fundada há 72 anos, a empresa é a criadora do sistema de pagamento a crédito por meio de carnê.

Mobilização interna

O Dedica Day foi lançado com um pronunciamento do presidente do Grupo, Renato Franklin, exibido durante um dos intervalos do Fantástico. A partir do anúncio da campanha, todo o marketing do Dedica Day passou a ter Beatriz Reis, a Bia do Brás, como embaixadora nos mais diversos canais.

Influencer que se tornou conhecida pela participação na edição mais recente do Big Brother Brasil, Bia é considerada uma excelente representante do consumidor da Casas Bahia, tanto pela história pessoal quanto pela energia que transmite.

Pimenta ressalta que, mais do que uma campanha, o Dedica Day é um grande movimento, já que provocou uma intensa mobilização de todos os departamentos da empresa durante os 40 dias de preparação até o lançamento, no dia 4 de agosto. “Um processo como esse precisa nascer de dentro para fora, com organização e envolvimento das mais diversas equipes envolvidas”, descreve o diretor de Digital e Clientes.

Assim, enquanto a equipe comercial negociava os descontos com os fornecedores, o pessoal de tecnologia fazia as adaptações necessárias no site e no aplicativo para que tudo estivesse pronto no momento de lançar a campanha. E todas as demais áreas da empresa se mobilizavam de alguma forma na mesma direção.

A perspectiva é de que o Dedica Day venha a ter outras edições, tornando-se uma espécie de “Black Friday” com a marca registrada exclusiva da Casas Bahia. “E vamos lançar vários outros eventos com a mesma motivação de proporcionar aos nossos clientes as melhores oportunidades, sempre conciliando nossa grande tradição no varejo brasileiro com criatividade e inovação”, conclui Pimenta.