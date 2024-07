O DET é um sistema do governo federal que facilita a comunicação entre os auditores fiscais do trabalho e os empregadores. O cadastro é válido mesmo para aquelas empresas que não possuem empregados. Os dados de todos os CPFs e CNPJs já estão no sistema e o usuário precisará apenas realizar a atualização cadastral de forma gratuita.

Os dados do empregador são utilizados para o envio de notificações da Inspeção do Trabalho, portanto, se não estiverem atualizados, o empregador não as receberá. Por isso, embora não haja multa pela não atualização do cadastro no DET, é importante realizar a atualização para garantir o recebimento dessas comunicações - já que o não atendimento das notificações pode resultar em consequências, como autuação. Veja a seguir perguntas e respostas sobre o tema.