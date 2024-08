Providências simples podem tornar mais segura a compra do Dia dos Pais, comemorado no Brasil neste domingo, 11. Entre algumas medidas de destaque estão dar preferência a um cartão virtual nas compras on-line, ter cautela ao clicar em links de redirecionamento e consultar páginas de reclamações sobre empresas antes de fechar o negócio.

Ao usar a internet para realizar a compra, é importante estar atento às abordagens mais comuns dos criminosos virtuais. Promoções falsas, páginas que simulam o e-commerce de marcas conhecidas — mas levam a golpes — e perfis fraudulentos que investem em anúncios para aparecer em buscas e redes sociais têm o potencial de causar prejuízos financeiros e roubo de dados pessoais.

Febraban recomenda não realizar o pagamento se a maquininha de cartão utilizada estiver com o visor danificado. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

PUBLICIDADE Nas compras em ruas e shoppings, o risco não é inexistente. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que o cliente não deve realizar o pagamento se a maquininha de cartão utilizada estiver com o visor danificado. Outros cuidados são observar que o campo de senha mostre apenas asteriscos e conferir sempre o valor exibido antes de digitá-la. Seja na empolgação da data comemorativa ou na pressa por ter deixado o presente para a última hora, o diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, José Gomes, ressalta: comprar com calma também é importante para garantir uma compra mais segura.

“O produto ofertado está com o preço muito abaixo do que é vendido no comércio em geral? O vendedor está te pressionando para fechar logo uma compra dizendo que ela pode ficar indisponível? Há fotos ou vídeos de produtos com resultados mirabolantes? A chance de ser um golpe é grande”, afirma Gomes.

Veja a seguir dez dicas para fazer uma compra mais segura no Dia dos Pais: