O número de americanos que solicitaram benefícios de desemprego caiu na semana passada, mas permanece em níveis ligeiramente elevados, embora não preocupantes. As reivindicações de desemprego para a semana de 3 de agosto caíram em 17 mil, totalizando 233 mil na semana passada, informou o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 8.

Isso é menos do que os 240 mil esperados pelos analistas consultados pela FactSet. As reivindicações semanais de desemprego são amplamente consideradas representativas de demissões e, embora tenham aumentado recentemente, permanecem em níveis historicamente saudáveis. As reivindicações contínuas, que representam o total de americanos coletando benefícios de desemprego, aumentaram em 6 mil na semana de 27 de julho, totalizando 1,88 milhão. Esse é o número mais alto em mais de três anos, mas também não é particularmente preocupante, dizem os analistas. O relatório de quinta-feira foi o primeiro retrato do mercado de trabalho dos EUA desde os dados profundamente decepcionantes de empregos para julho, divulgados na semana passada, que fizeram os mercados financeiros despencarem por temores de que a economia possa estar caminhando para uma recessão.

Alguns analistas sugeriram que o Federal Reserve, o banco central americano, poderia responder acelerando seu cronograma para cortar as taxas de juros ou cortar as taxas de forma mais agressiva do que anteriormente previsto. Nos últimos dias, no entanto, a maioria dos economistas alertou que o relatório de empregos de julho não prenunciava uma recessão. Eles observaram que, por várias medidas, a economia, embora desacelerando, permanece resiliente.

Foto: Paulo Vitor/Agência Estado

Na semana passada, muitos economistas e traders ficaram preocupados depois que o governo relatou um aumento de empregos muito menor do que o esperado para julho e a taxa de desemprego atingiu 4,3%, seu ponto mais alto desde outubro de 2021, quando a economia ainda se recuperava da recessão pandêmica.

O fato de que as reivindicações contínuas por auxílio-desemprego aumentaram apenas ligeiramente na semana passada foi reconfortante. “Não está em queda livre”, disse Nick Bunker, diretor de pesquisa econômica para a América do Norte no Indeed Hiring Lab. “Está apenas continuando a moderação que temos visto.”

Bunker hesitou em dar um número específico de reivindicações de desemprego que o preocuparia. No entanto, um aumento sustentado — combinado com outros dados negativos — seria motivo de preocupação, disse ele. As ações em Wall Street abriram em alta, à medida que os investidores acolheram o número de demissões melhor do que o esperado.

A maioria dos observadores do Fed ainda espera que os formuladores de políticas do banco central comecem a reduzir sua taxa básica em um modesto quarto de ponto quando se reunirem em meados de setembro.

O Fed aumentou sua taxa básica de empréstimos 11 vezes em 2022 e 2023 para combater a pior sequência de inflação em quatro décadas, que coincidiu com a forte recuperação da economia após a recessão pandêmica de 2020. A intenção do Fed era esfriar um mercado de trabalho aquecido e desacelerar o crescimento salarial. A inflação caiu drasticamente de seus picos para perto da meta de 2% do Fed e agora o banco central parece mais focado na necessidade de apoiar a economia com taxas de juros gradualmente mais baixas.

Os pedidos de benefícios de desemprego têm sido consistentemente mais altos desde maio. As 250 mil reivindicações da semana passada foram as mais altas em um ano. Desde maio, as solicitações têm uma média de cerca de 232 mil por semana. Nos três meses anteriores, as reivindicações semanais tinham uma média de apenas 212 mil.

Na sexta-feira, o governo informou que os empregadores dos EUA adicionaram apenas 114 mil empregos em julho, uma queda acentuada em relação a junho e bem abaixo das previsões dos analistas de 175 mil. A taxa de desemprego subiu pelo quarto mês consecutivo, para 4,3%.

Esse relatório causou temor nos mercados ao redor do mundo, pois uma economia americana robusta tem sido um motor chave do crescimento econômico global. Outros dados econômicos recentes têm contado uma história semelhante de desaceleração da economia dos EUA. A atividade manufatureira ainda está encolhendo e sua contração está acelerando. A manufatura tem sido uma das áreas da economia mais afetadas pelas altas taxas de juros. As taxas de juros elevadas também têm tido seu impacto no mercado imobiliário, que viu as vendas de imóveis existentes caírem por quatro meses consecutivos. A queda remonta a 2022, com as vendas de imóveis existentes atingindo o menor nível em quase 30 anos no ano passado. As vendas no varejo foram estáveis em junho em relação a maio e muitos varejistas dizem que os americanos estão sendo mais criteriosos em seus gastos. Nenhum dos dados necessariamente prenuncia uma recessão iminente, dizem os especialistas, mas, combinados, estão construindo um caso para o Fed cortar sua taxa básica em setembro.

O relatório de quinta-feira também disse que a média de quatro semanas de reivindicações, que suaviza um pouco a volatilidade semanal, aumentou em 2.500, para 240.750. Houve cortes de empregos em vários setores este ano, desde o fabricante agrícola Deere, até meios de comunicação como a CNN, e em outros lugares. / AP