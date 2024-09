Se ‘dinheiro esquecido’ não puder compensar a desoneração, voltaremos ao STF, diz nº 2 da Fazenda

Trata-se de um novo capítulo do embate entre Ministério da Fazenda e Banco Central (BC) em torno da forma de se contabilizar esse dinheiro esquecido em instituições financeiras, o qual totaliza R$ 8,6 bilhões, segundo o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central.

Em nota técnica enviada a parlamentares na semana passada, o BC afirmou que a incorporação dessas cifras no resultado primário ― saldo entre receitas e despesas, sem considerar os juros da dívida pública ― estava “em claro desacordo com sua metodologia estatística, indo de encontro às orientações do TCU (Tribunal de Contas da União) e ao entendimento recente do STF sobre a matéria.”