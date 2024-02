Trabalhadores da Disney que se vestem de Mickey e Cinderela querem se sindicalizar para ter direitos

AP - Os trabalhadores que ajudam a dar vida aos amados personagens da Disneylândia - incluindo Mickey Mouse, Pato Donald e Cinderela - estão procurando se sindicalizar.

Líderes sindicais anunciaram a campanha nesta terça-feira, 13, dizendo que os artistas querem melhores condições de segurança e políticas de escala de trabalho para ajudá-los a manter a magia viva para os visitantes. Embora a maioria dos mais de 35 mil trabalhadores do Disneyland Resort, no sul da Califórnia, já tenha sindicatos, cerca de 1.700 artistas de desfiles, atores de personagens e equipe de apoio não têm. "Essa não é uma daquelas situações em que estamos fazendo do empregador o vilão", disse Kate Shindle, presidente da Actors' Equity Association, entidade que representaria os artistas. "É extremamente importante que a Disney continue sendo um lugar que as pessoas consideram mágico, e acho que (a sindicalização) melhorará isso em todos os setores."

Minnie e Mickey em parada na Disneylândia; trabalhadores que representam os personagens buscam direitos trabalhistas Foto: Harrison Cooney / Disney Parks

A Disney opera dois parques temáticos - Disneyland e Disney California Adventure - e uma área de compras e entretenimento chamada Downtown Disney em Anaheim, Califórnia. A Disneylândia, o parque mais antigo da empresa, foi o segundo parque temático mais visitado do mundo em 2022, com 16,8 milhões de pessoas passando pelos portões, de acordo com um relatório da Themed Entertainment Association e da AECOM.

Fichas de sindicalização estão sendo distribuídas desde a semana passada para promover a formação de um sindicato sob a Actors’ Equity Association, que tradicionalmente representa atores e gerentes de palco. O grupo já representa os artistas teatrais dos parques temáticos da Walt Disney Co. na Flórida, disseram os organizadores à agência Associated Press.

Os funcionários da Actors’ Equity não quiseram informar quantas fichas foram devolvidas, mas disseram que esperavam coletá-los de mais da metade dos artistas, o que lhes permitiria pedir à Disney que reconhecesse voluntariamente o sindicato, em vez de ter que buscar uma votação por meio do National Labor Relations Board (Conselho Nacional de Relações Trabalhistas). Eles estimam que o processo leve semanas.

As autoridades da Disneylândia disseram em um comunicado que acreditam que os membros do elenco merecem o direito a um voto confidencial.

Aqueles que querem formar o sindicato, que estão chamando de “Magic United”, estão procurando abordar questões de segurança nos trajes, como manter os itens limpos e usar tecidos apropriados para danças de alta intensidade.

Eles também querem uma escala mais estável. O grupo começou a se organizar devido a preocupações com a saúde e a segurança que surgiram quando o parque começou a permitir que os visitantes interagissem com os personagens novamente após a paralisação por causa da pandemia, disse Shindle.

Alguns artistas também estão preocupados com o fato de serem solicitados a usar meias-calças e maquiagens que não combinam com seus tons de pele, com a equipe errática e imprevisível e salários justos. Ainda assim, eles disseram que gostam de trabalhar nos parques, onde desempenham um papel único na criação da experiência Disney, segundo os representantes do sindicato.

"Temos que estar sempre vivendo e respirando a marca Disney ou então o produto será prejudicado", disse Logan Benedict, artista e negociador sindical da Disney World na Flórida, que tem apoiado o esforço de organização na Califórnia. "É vital que a Disney cuide de seus trabalhadores da linha de frente." O sindicato aconselhou os trabalhadores da Califórnia a não falarem oficialmente sobre sindicalização, disse David Levy, porta-voz do Actors' Equity. A filiação a sindicatos vinha sofrendo um declínio havia décadas nos Estados Unidos, mas os sindicatos têm recebido apoio público crescente nos últimos anos em meio a negociações de contratos de alto nível envolvendo os estúdios de Hollywood e os hotéis de Las Vegas.

O National Labor Relations Board, órgão federal que protege o direito dos trabalhadores de se organizarem, registrou mais de 2.500 pedidos de representação sindical durante o ano fiscal de 2023, o maior número em oito anos.

Na Califórnia, as equipes de limpeza, os funcionários do serviço de alimentação, os especialistas em pirotecnia e a equipe de segurança da Disney já são sindicalizados.

Na Califórnia, as equipes de limpeza, os funcionários do serviço de alimentação, os especialistas em pirotecnia e a equipe de segurança da Disney já são sindicalizados. Nos últimos anos, a empresa tem enfrentado alegações de não pagar aos trabalhadores o suficiente para viver no sul da Califórnia, apesar de a Disney estar obtendo lucros. As questões salariais chegaram a ser levadas aos tribunais. Na semana passada, a Disney divulgou lucros maiores do que os esperados para os últimos três meses de 2023, impulsionados por cortes de custos e aumento da receita dos parques temáticos. O esforço para organizar os artistas dos departamentos de personagens e desfiles na Califórnia ocorre mais de 40 anos depois que aqueles que interpretam o Mickey, o Pateta e o Pato Donald na Disney World, na Flórida, foram organizados no início da década de 1980 pela International Brotherhood of Teamsters, um sindicato tradicionalmente conhecido por representar os trabalhadores do setor de transportes. Naquela época, os artistas da Flórida reclamavam de fantasias imundas e abusos por parte dos visitantes, como crianças que chutavam as canelas dos vilões da Disney, como o Capitão Gancho, ou outras que agarravam o peito dos artistas fantasiados de Mickey para ver se eram homens ou mulheres.