Dólar sobe e Bolsa cai em dia de mercado preocupado com indefinições econômicas do governo Lula

O dólar está sendo negociado acima dos R$ 5,30 nesta quinta-feira, 10, em dia de mercado preocupado com nomeações na área econômica do governo eleito. Às 11h38 desta quinta-feira, 10, o dólar à vista subia 3%, a R$ 5,3378, enquanto a Ibovespa caía 3,02%, para 110.150,94 pontos.

Para o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, a indefinição sobre quem comandará a equipe econômica no governo Lula apoia a busca de proteção no dólar. “Se tivesse em discussão nomes de economistas como Persio Arida, Armínio Fraga ou Marcos Lisboa, considerados mais ortodoxos na política fiscal, o mercado poderia reagir bem”, afirma. “A impressão que fica é que Lula parece estar tentando colocar a culpa dos juros altos no País sobre o sistema financeiro e não devido à fragilidade fiscal e o histórico de inflação local pesada”, comentou sobre o discurso feito por Lula na manhã desta quinta.

Para Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da Stonex, o estresse no mercado de câmbio reflete preocupações com o salto do IPCA de 0,59% em outubro, acima do teto das projeções do mercado, e insatisfação dos investidores com a demora na definição de nomes para o ministério do novo governo, sobretudo para a equipe econômica. O valor discutido para a PEC da Transição acima do teto de gastos também influencia.

Telão de cotações do prédio da bolsa de valores B3 na R. XV de Novembro, 271 em São Paulo

Mattos disse que o mercado de câmbio reduziu um pouco de forma pontual as posições defensivas, reagindo à surpresa positiva com a desaceleração da inflação nos EUA. Esse cenário é condizente com a leitura de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, pode diminuir o ritmo de aperto monetário para 50 pontos-base em dezembro, contribuindo para o enfraquecimento do dólar no exterior./COM BROADCAST