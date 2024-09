Lira certamente vai entender os números e nos ajudar, diz número 2 da Fazenda sobre alta de tributos

“O presidente Lira, justiça seja feita, talvez seja um dos grandes parceiros da agenda econômica. No ano passado, todas as nossas agendas foram tratadas de maneira muito responsável, seja com ele, seja com os líderes da Câmara. Lira é muito parceiro e vai entender os nossos números e as nossas projeções e nos ajudar com alternativas”, afirmou Durigan, durante entrevista à imprensa sobre o Orçamento de 2025.

Ele afirmou que Lira “tem compromisso com a estabilidade fiscal do País” e disse que a Fazenda está à disposição para construir alternativas e melhorar o projeto, que tem recebido duras críticas por parte do setor empresarial. Os empresários afirmam não haver mais espaço para aumento de imposto e pedem maior foco na revisão de gastos.