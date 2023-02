Economista Carlos Kawall afirma ser erro achar que inflação alta gera crescimento maior

Por trás da possibilidade de elevar a meta de inflação, há a intenção de não dar mais importância à inflação baixa, afirmou Carlos Kawall, ex-secretário do Tesouro Nacional e sócio-fundador da Oriz Partners. Para ele, na medida em que a meta for calibrada para um nível mais alto isso irá mostrar que a inflação mais baixa não é um objetivo importante para o governo, atrelada à ideia equivocada de que mais carestia gera mais crescimento.

Kawall argumentou que a convergência da inflação à meta em 2023 e 2024 está atrapalhada pelo aumento do gasto público, mas que atingir ou não o alvo nos dois anos seguintes não tem a ver com a circunstância fiscal atual. “O descolamento das expectativas de inflação em 2025 e 2026 começou a ocorrer nas últimas semanas, não em novembro ou dezembro, quando o governo anunciou a PEC de Transição”, disse.

Para o economista, se a política monetária for mantida apertada por tempo o suficiente para compensar o aumento de gasto público previsto neste e no próximo ano, há condições de se chegar à meta de inflação em 2025 e 2026. “Se fizermos uma inflação ligeiramente acima ou abaixo da meta, dentro do intervalo estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, não há o que falar de descumprimento”, afirmou.

Risco Fiscal

Kawall disse que a ideia equivocada de que não será possível convergir a inflação neste horizonte mais longo ao risco fiscal está sendo usada como argumento para aumentar a meta de inflação. A discussão que é usada, afirmou ele, para uma possível elevação da meta é o que está promovendo o deslocamento de expectativas no período.

“Todo mundo está começando a ver a inflação mais elevada pelas sinalizações de mudança de meta e de que o substituto do Roberto Campos Neto possa não ter o mesmo compromisso com a inflação mais baixa e com a ancoragem de expectativas”, avalia o economista, que associa o receio a eventos vistos durante o governo Dilma Rousseff (PT).

Kawall afirmou que a ideia de que não será possível convergir a inflação neste horizonte mais longo ao risco fiscal é equivocada e está sendo usada como argumento para aumentar a meta de inflação Foto: Hélvio Romero/Estadão

“No governo Dilma, na prática, tínhamos um Banco Central que mirava um juro calibrado para uma inflação de 5,0% e 6,0%, e não de 4,5%, o que levou a inflação a ficar sistematicamente acima da meta. Houve um momento em que ela foi para 11,0%, em um momento em que a inflação global era praticamente zero. O Brasil ficou completamente fora dos padrões globais pela falta de autonomia do BC, uma meta de inflação muito alta e um descompromisso com a própria meta, mesmo sendo mais alta.”

Kawall avaliou que, com uma elevação da meta, o Brasil iria na contramão dos principais países emergentes, “que praticam meta de 3,0% há muito tempo”. “Demoramos muito para conquistar a meta de inflação em nível internacional, dos emergentes, e demoramos para conseguir a autonomia do BC, que está se mostrando muito importante.”