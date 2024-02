Ora, como o próprio nome diz, trata-se de uma percepção.

Não tinha como ser diferente: veio no rastro do desmonte da Lava Jato e das liminares de Toffoli em favor da J&F e Odebrecht. Suas decisões monocráticas, a primeira, para clientes do escritório de sua esposa e, a segunda, na véspera do fim do recesso, deixaram muita gente indignada.

Malu Gaspar, no livro A Organização, afasta qualquer suspeita de delação forçada da empreiteira. Mais um pouco e vai parar na seção de ficção. Vale a sua releitura.

Difícil entender por que certas multas são canceladas ou o que define exatamente a validade de uma delação. A de Mauro Cid vai valer ou foi feita sob tortura? Por enquanto, levou à operação que envolveu o mais alto escalão do governo Bolsonaro, incluindo militares e, quem sabe, chegará no maestro — aquele sentado à cabeceira da mesa na reunião de estratégia para o golpe.