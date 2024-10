Embraer investirá até US$ 70 milhões em centro de manutenção no Texas

A Embraer anunciou nesta terça-feira um investimento de até US$ 70 milhões para a expansão de sua rede de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A expansão apoiará a frota crescente de E-Jets no país, com a abertura de um novo centro de serviços próprio no Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth, no Texas.

PUBLICIDADE Em parceria com a cidade de Fort Worth, o Condado de Denton e o Texas, a Embraer espera iniciar as operações no primeiro trimestre de 2025, em um hangar já existente. Um segundo hangar será construído posteriormente, com previsão de conclusão em 2027. Com as novas instalações, a Embraer prevê aumentar em 53% sua capacidade instalada para atender os clientes de E-Jets nos EUA. Os investimentos acompanham a expectativa de criar aproximadamente 250 novas vagas qualificadas para a aviação no Estado do Texas. “Estamos entusiasmados com a aprovação final para essa expansão tão importante para nossos negócios de MRO. A operação apoiará nosso investimento contínuo no mercado dos Estados Unidos”, afirma Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

Segundo ele, a empresa é parceira de “longa data” do Estado do Texas e tem “ótimas expectativas” com o início do trabalho conjunto com a Hillwood no Aeroporto Alliance. “Com a abertura desse novo centro de serviços, criaremos centenas de empregos altamente qualificados em um setor essencial para a indústria de aviação”, afirma.

Fábrica da Embraer em São José dos Campos; empresa deve investir em espaço nos EUA Foto: Leo Souza / Estadão

O novo centro de serviços de Fort Worth será adicionado à rede global da Embraer, que inclui 80 centros de serviços autorizados e 12 centros de serviço próprios pelo mundo. “Estamos felizes em receber a Embraer, uma líder global em aviação, no Aeroporto Perot Field Fort Worth Alliance e no norte do Texas”, disse Ross Perot Jr, Presidente e CEO da Hillwood.

“Estamos satisfeitos com a escolha de Fort Worth e do Aeroporto Perot Field Alliance como local das novas instalações de aeronaves da Embraer”, afirma Robert Allen, Presidente e CEO da Fort Worth Economic Development Partnership.

“Colaboramos e estivemos perto dos times da Hillwood e da Embraer durante todo o processo, e esse projeto é uma demonstração clara da solidez do setor aeroespacial e de defesa de Fort Worth. Estamos entusiasmados com as perspectivas de impacto do projeto tanto no crescimento da indústria como de nossa comunidade.”

Segundo Robert Sturns, diretor de Desenvolvimento de Fort Worth, a Embraer é “uma das maiores fabricantes de aeronaves civis no mundo”. Para ele, as novas instalações da companhia e as 250 novas vagas representarão um apoio importante à cidade e reforçarão as bases já bem estabelecidas no setor aeroespacial e de aviação de Fort Worth. “Estamos satisfeitos em receber a Embraer em Fort Worth e no Aeroporto Perot Field Fort Worth Alliance”, diz.

Andy Eads, Juiz do Condado de Denton, diz que o projeto é parte do crescimento do setor de aviação no Condado de Denton, que contou com a contribuição da Hillwood, nossa parceira de longa data. “A expansão da Embraer em nossa região apoiará outras companhias de aviação no norte do Texas. Além disso, os moradores do Condado de Denton terão acesso a oportunidades de carreira bem remuneradas a partir do acordo.”

“É uma grande satisfação ver uma companhia respeitada como a Embraer expandindo no Condado de Denton e agradecemos pela parceria contínua com Hillwood”, disse Dianne Edmondson, comissária de Delegacia 4 do Condado de Denton.