Empresas se preparam para o retorno das antigas queixas comerciais de Donald Trump

Quando Donald Trump mencionou repetidamente a Komatsu, fabricante japonesa de equipamentos de construção, durante sua campanha presidencial de 2016, os funcionários da empresa ficaram surpresos.

Em 2017, a Komatsu gastou cerca de US$ 2,8 bilhões (R$ 16 bilhões) para adquirir uma empresa americana que fabricava equipamentos de mineração. Desde então, a empresa aumentou os investimentos na América do Norte, adicionando milhares de trabalhadores à sua folha de pagamento e aumentando a produção doméstica.

Um ponto de venda da Harley-Davidson em Mumbai, na Índia, perto do final do primeiro mandato de Trump, quando as tarifas tornaram as motocicletas da empresa mais caras naquele país Foto: Rebecca Conway/NYT

Quando Trump estava fazendo campanha novamente este ano, a Komatsu voltou à sua mira. Sua crítica era a mesma: ele disse que a empresa tinha uma vantagem injusta devido ao iene japonês fraco.

“Veja a Komatsu e essas empresas de tratores”, disse ele em uma entrevista em junho à Bloomberg Businessweek. “Ninguém quer comprar nosso produto porque ele é muito caro.”

Espera-se que o retorno à presidência de Trump tenha implicações importantes para as empresas que fazem comércio significativo com os Estados Unidos. Mas para aquelas que já foram alvo das repreensões e dos holofotes públicos de Trump, a eleição desta semana veio com um choque extra de déjà vu - um lembrete do caos de ter de reagir às farpas lançadas do púlpito de Trump.

“É realmente arriscado porque a ira dele pode ser aleatória”, disse Alicia García-Herrero, economista-chefe para a região Ásia-Pacífico do banco de investimentos Natixis. “As empresas sabem que podem ser pegas no fogo cruzado.”

Na Ásia, que responde pela maior parte do déficit comercial dos Estados Unidos, executivos e formuladores de políticas estão se esforçando para entender o que a promessa do presidente eleito de aumentar as tarifas significará para a região. Na campanha eleitoral, Trump defendeu a aplicação de tarifas gerais de até 20% sobre todas as importações, enquanto os produtos importados da China estariam sujeitos a tarifas de 60% ou mais.

Em uma nota de pesquisa, o grupo bancário australiano ANZ disse que esperava que Trump 2.0 introduzisse gradualmente as novas tarifas da China ao longo do tempo, mas que 60% era improvável. A nota também apresentou possíveis respostas de Pequim, como a redução das importações de produtos agrícolas dos EUA e a restrição das exportações de materiais essenciais, como metais de terras raras (ingredientes cruciais das tecnologias mais avançadas de hoje).

O Ministério das Relações Exteriores da China se recusou a comentar na quarta-feira sobre as tarifas “hipotéticas”.

PUBLICIDADE Trump também denunciou as principais iniciativas econômicas do governo Biden que incentivaram as empresas asiáticas de tecnologia a investir nos Estados Unidos. As empresas sul-coreanas, como as fabricantes de baterias LG Energy Solution e SK On, investiram dinheiro na construção de instalações e na inclusão de fornecedores nos Estados Unidos desde que a Lei de Redução da Inflação foi promulgada em 2022. A lei oferece créditos e incentivos fiscais para empresas que investem em setores verdes nos Estados Unidos. Trump disse que planeja revogar a lei e rescindir os fundos não utilizados. Da mesma forma, a Samsung Electronics, fabricante sul-coreana de chips, contou com US$ 6,4 bilhões em subsídios para construir fábricas de semicondutores nos EUA como parte da Chips and Science Act para reduzir a dependência dos EUA de chips produzidos na Ásia. Sua rival SK Hynix recebeu US$ 450 milhões (R$ 2,5 bilhões) em financiamento.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a maior fabricante de chips do mundo, recebeu US$ 6,6 bilhões (R$ 37 bilhões) para construir uma fábrica no Arizona.

Trump disse que os subsídios para as empresas taiwanesas, como o financiamento da TSMC para a fábrica do Arizona, eram uma má ideia, porque Taiwan já havia crescido e dominado o setor de chips às custas dos rivais dos EUA.

Demolição abrindo caminho para a nova sede da Komatsu em Tóquio. Trump disse que o iene fraco deu à Komatsu uma vantagem injusta sobre os concorrentes dos EUA Foto: Chang W. Lee/NYT

Em alta Economia Lula já aceitou que medidas precisam ser estruturais, mas PT quer que atinjam também ‘andar de cima’ Quais os negócios da Vinci Partners, a nova dona do Outback no Brasil? Boom de imóveis de luxo de Balneário Camboriú avança em Itapema e Itajaí e atrai investidores “Eles ficaram com quase 100% do nosso setor de chips”, disse Trump à Bloomberg Businessweek. “Nunca deveríamos ter deixado isso acontecer. Agora estamos dando a eles bilhões de dólares para construir novos chips em nosso país.” Trump ainda não comentou publicamente os recentes relatos de que alguns chips da TSMC acabaram em dispositivos fabricados pela Huawei, uma gigante chinesa das telecomunicações colocada em uma lista negra de comércio durante o primeiro governo Trump. A TSMC, que fabrica a maioria dos chips avançados do mundo, disse que não forneceu à Huawei desde que as restrições entraram em vigor. A TSMC disse que seu plano de investimento nos Estados Unidos permanece inalterado. Outra empresa taiwanesa, a GlobalWafers Corp., fabricante de silício usado na produção de chips, disse que esperava que os subsídios oferecidos pela Lei Chips continuassem e “funcionassem sem problemas no governo Trump”. Quando se tratou de suas negociações com a Índia em seu primeiro mandato, Trump se concentrou na Harley-Davidson, a fabricante de motocicletas pesadas sediada em Milwaukee, como um símbolo do que ele considerava ser o uso indevido de tarifas pelo país. Trump chamou a Índia, saudada por republicanos e democratas como um parceiro estratégico crucial na competição dos Estados Unidos com a China, de “grande abusador” de tarifas. Mas a Harley-Davidson, um símbolo estrondoso da estrada americana, tornou-se uma fixação para Trump. Somente em 2018, ele mencionou a situação da Harley-Davidson na Índia pelo menos três vezes. O preço de etiqueta das motos totalmente montadas nos Estados Unidos que a empresa vendeu na Índia foi aumentado pelas tarifas de até 100%.

“É injusto”, disse Trump a um grupo de governadores americanos na Casa Branca naquele ano. “A Índia está nos vendendo muitas motocicletas.”

Trump argumentou contra os subsídios dos EUA para empresas de chips de Taiwan, como o financiamento da fábrica da TSMC no Arizona Foto: Cassidy Araiza/NYT

No geral, o país exporta mais para os Estados Unidos do que importa, deixando os americanos com um déficit comercial de US$ 28 bilhões (R$ 160 bilhões). Todos os veículos automotores e peças representaram apenas 4% do que a Índia vendeu para os Estados Unidos, sendo a maior parte em produtos petrolíferos, pedras preciosas e ouro.

Trump se gabou de ter convencido o primeiro-ministro Narendra Modi da Índia a reduzir a tarifa para 50%, mas ainda não estava satisfeito. “O primeiro-ministro, que considero um homem fantástico, me ligou outro dia e disse: ‘Estamos reduzindo a tarifa para 50%’”, disse Trump. “Como se estivessem nos fazendo um favor. Isso não é um favor.”

Mas as tarifas mais baixas tiveram pouco efeito sobre a Harley-Davidson. A empresa já estava evitando os impostos montando motos de peso médio em uma fábrica perto de Nova Délhi, e sabia que suas motocicletas de tamanho normal eram um luxo e não eram adequadas para as ruas indianas. Ela fechou sua fábrica em 2020.

Pouco tempo depois, a Harley-Davidson anunciou uma parceria com a Hero MotoCorp, uma fabricante local. A Hero produz uma motocicleta da marca Harley que é mais leve e muito mais barata do que qualquer outra motocicleta da Harley vendida nos Estados Unidos.

De volta a Tóquio, a Komatsu está pensando em como reagir a um segundo mandato de Trump. Como aconteceu com muitos fabricantes japoneses, o iene fraco - negociado perto de mínimos de três décadas - ajudou os resultados da Komatsu quando ela vende produtos no exterior e traz esses ganhos estrangeiros de volta ao Japão. A empresa registrou dois anos consecutivos de lucros recordes.

Trump disse acreditar que o iene fraco e o sucesso da Komatsu estavam prejudicando rivais como a Caterpillar, líder do setor de equipamentos de construção nos EUA. Mas a receita anual da Komatsu é aproximadamente um terço da receita da Caterpillar, e o valor de mercado da gigante da construção dos EUA é oito vezes maior.

Trump derrotou Kamala Harris e terá novo mandato a partir de 2025 Foto: Matt Rourke/AP

Por sua vez, a Komatsu vê os Estados Unidos como centro de exportação e envia mais para fora do país do que importa. Metade de suas vendas nos EUA é de produtos fabricados nos Estados Unidos.

Hiroyuki Ogawa, presidente da empresa, disse em um briefing na semana passada que a Komatsu tentaria importar peças para seus equipamentos vendidos nos Estados Unidos de países como Indonésia, Índia e Tailândia se Trump impusesse tarifas substanciais sobre a China.

Ele espera que os investimentos significativos da empresa nos EUA e a presença reforçada da manufatura nos Estados Unidos não passem despercebidos por Trump.

“Nesse sentido”, disse Ogawa, ‘esperamos que a Komatsu seja reconhecida’.

