‘Se for necessário fazer um endividamento para o Brasil crescer, qual é o problema?’, questiona Lula

Fundo de US$ 10 bi vai ajudar a abrir canal mais rápido do Brasil para Ásia via Pacífico; veja rotas

Pela proposta, o BID vai destinar US$ 3,4 bilhões; CAF e BNDES, US$ 3 bilhões cada e Fonplata, mais US$ 600 milhões; obras devem ser concluídas até 2027 para abrir canal mais rápido de transporte para a Ásia