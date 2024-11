Energia das ondas do mar começa a ser testada em cidade dos EUA; entenda como funciona

NEWPORT (OREGON, EUA) - Em um momento em que grandes projetos eólicos em alto-mar estão encontrando resistência do público, uma outra atividade no oceano está se mostrando promissora: a energia das ondas.

Ela está ganhando vida em Newport, uma cidade litorânea chuvosa de quase 10,5 mil habitantes localizada a algumas horas ao sul de Portland, nos EUA. Lar de pescadores e pesquisadores, Newport atrai turistas e aposentados com seu famoso aquário, praias extensas e leões marinhos barulhentos. Se você perguntar a qualquer pessoa na animada orla da baía sobre um projeto de energia das ondas, ela provavelmente não saberá muito sobre isso. No entanto, bem próximo à costa, um esforço de US$ 100 milhões financiado pelo Departamento de Energia americano tem como objetivo converter a força das ondas em energia e ajudar a alcançar a Europa no desenvolvimento dessa nova tecnologia. As engenhocas semelhantes a boias, localizadas a vários quilômetros da costa, fornecerão até 20 megawatts de energia, o suficiente para abastecer milhares de residências e empresas.

Força das ondas perto de Newport, Oregon, poderá gerar até 20 megawatts de energia Foto: Will Matsuda for The Washington Post

À medida que as autoridades federais procuram afastar a rede elétrica dos Estados Unidos dos combustíveis fósseis, elas estão buscando alternativas à energia solar e eólica, que só podem fornecer energia quando o sol brilha ou o vento sopra. As ondas - constantes e cheias de energia inexplorada - surgiram como uma opção promissora. E os projetos de energia das ondas são relativamente discretos. Eles são muito menos controversos do que a energia eólica offshore, que gerou uma oposição feroz em ambas as costas dos EUA. Em setembro, o governo Biden anunciou que até US$ 112,5 milhões seriam destinados ao desenvolvimento de conversores de energia das ondas, o maior investimento federal em energia marinha.

Há energia suficiente nas ondas do litoral dos Estados Unidos para abastecer um terço de todas as residências do país, disse Matthew Grosso, diretor do escritório de tecnologias de energia hídrica do Departamento de Energia.

Abrangendo 686 quilômetros quadrados e localizado a 11 km da costa, espera-se que o local de teste do PacWave seja um “divisor de águas para a energia marinha”, disse ele em uma entrevista.

Debaixo d’água, os conectores submarinos estão esperando para serem ligados como cabos de extensão aos conversores de energia das ondas desenvolvidos por equipes de todo o mundo. Com os testes em alto-mar, as empresas verão quanta energia esses conversores de energia podem produzir, se eles podem resistir às condições adversas do oceano, quais impactos ambientais podem ter e como os dispositivos interagirão entre si.

O PacWave, um projeto da Universidade Estadual do Oregon (OSU), representa uma etapa necessária para a comercialização da energia das ondas, segundo especialistas.

“A pesquisa que foi feita nos últimos 15 anos está chegando ao ponto do que podemos fazer apenas em laboratórios ou na teoria”, disse Grosso. “Temos que começar a testar algumas dessas coisas e ver o que funciona e o que não funciona.”

Como funciona a energia das ondas

Diferentemente de outras formas de energia renovável, os engenheiros ainda não definiram um modelo único de conversores de energia das ondas. Embora as turbinas eólicas tenham convergido para o formato de turbina de três pás, há muitos tipos de conversores de energia das ondas em desenvolvimento, transformando o movimento das ondas em energia elétrica de diferentes maneiras.

Você pode sentir a energia das ondas quando elas batem na costa ou quando balançam seu barco. Criada pelo vento sobre o mar, ela é uma parte do ecossistema de energia renovável que está disponível para nós. Porém, como as ondas não se movem linearmente, é mais difícil capturar a energia delas do que a do fluxo de vento sobre uma turbina, por exemplo.

Um conversor de energia das ondas também pode não funcionar em todos os ambientes - os modelos podem variar de acordo com a profundidade da água e as condições em que o conversor irá operar. Alguns usam cilindros giratórios; outros são boias que se movem para cima e para baixo com as ondas; outros se parecem com cobras com articulações que se movem quando as ondas passam. Mas todos esses dispositivos usam o movimento oscilante ou orbital de uma onda para gerar uma corrente elétrica, explicou o cientista-chefe da PacWave, Burke Hales, da mesma forma que as turbinas usam rotações para gerar uma corrente.

Conector submarino usado no projetos PacWave Foto: Will Matsuda for The Washington Post

Com quatro ancoradouros diferentes, o local pode abrigar dispositivos de vários desenvolvedores ao mesmo tempo. Os cabos que transportam a eletricidade são enterrados sob o fundo do mar, percorrendo 12 milhas na diagonal da costa para evitar um recife rochoso. Em terra, um local de operação mede a produção de energia e a envia para a concessionária de energia Central Lincoln.

Como ainda não há conversores de energia das ondas conectados, ainda há uma visão clara do horizonte a partir das praias de Newport. Mas é improvável que mesmo os dispositivos maiores sejam visíveis a olho nu quando estiverem lá no ano novo.

Coexistência com a pesca

O local da PacWave fica onde os caranguejeiros colocam suas panelas para pescar caranguejo Dungeness, uma das espécies de frutos do mar mais importantes da Costa Oeste. E, no entanto, ao contrário de um projeto eólico offshore a 160 quilômetros da costa que provocou forte oposição, a maioria dos residentes não tem conhecimento do projeto de energia das ondas ou o apoia. O fato de o projeto ser limitado e de ser improvável que estimule a atividade comercial em alto-mar, o que poderia prejudicar a economia pesqueira da cidade, ajudou a sua causa.

Ao decidir onde localizar o projeto, Newport venceu por sua proximidade com o campus principal da OSU em Corvallis e pela abertura da frota pesqueira local à ideia. A cidade também abriga o Centro de Operações Marítimas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) para o Pacífico, que tem sua própria frota de pesquisa. A PacWave também trouxe a promessa de empregos, disse Belinda Batten, que conduziu a divulgação da PacWave quando dirigiu o Northwest National Marine Renewable Energy Center do Departamento de Energia. Muitos na região se lembram de como a mudança da NOAA para Newport em 2011 criou oportunidades de emprego. Talvez o mais importante seja que a OSU já tinha um relacionamento sólido com a comunidade, devido ao centro marinho da cidade, de acordo com Charlie Plybon, que mora em Newport e é gerente sênior de políticas do Oregon da Surfrider Foundation, uma organização sem fins lucrativos.

Batten, que agora atua como conselheiro sênior do reitor da OSU, e Kaety Jacobson, comissária do condado de Lincoln e filha de pescador, precisaram de anos de divulgação e muitas reuniões na prefeitura para consolidar sua confiança na comunidade. Quando reuniram alguns membros da frota para decidir o local, foram necessários apenas 10 minutos para que os caranguejeiros desenhassem em um mapa do oceano um local que pudesse funcionar para todos os envolvidos.

Essa área era um importante local de pesca para a frota, disse o caranguejeiro Bob Eder. Com sua camisa de botão e tênis, Eder sabe que não se parece com um pescador estereotipado, mas é um dos caranguejeiros mais respeitados da frota e, aos 73 anos, ainda sai para pescar a cada temporada. O lugar da PacWave poderia representar uma perda de centenas de milhares de dólares para a frota a cada temporada de pesca de caranguejo, disse ele. No sistema de navegação de seu barco, ele apontou para um mapa que mostrava que ele já havia pescado caranguejos na área que agora estava fora dos limites.

Mas os operadores concordaram em abrir mão disso para o bem do experimento.

Eder, representante da comunidade pesqueira durante o processo, disse que o acordo com o Estado de Oregon foi uma demonstração de boa vontade da comunidade pesqueira, cujos membros se preocupam com o meio ambiente e querem preservar seu meio de vida.

“A mudança climática afeta definitivamente aqueles de nós cujo trabalho está diretamente envolvido com o meio ambiente”, disse ele. “E, portanto, toda pescaria corre um risco ambiental.”

Onde a energia das ondas poderia prosperar

Em Estados como o Oregon, onde a abundância de energia renovável reduziu o preço da eletricidade para cerca de 3,5 centavos de dólar por quilowatt-hora, a energia das ondas não é uma opção competitiva. O primeiro projeto comercial de energia das ondas em larga escala deverá produzir eletricidade a um custo de 12 a 47 centavos de dólar por quilowatt-hora.

No entanto, em comunidades pequenas e remotas que dependem de diesel mais caro, a energia das ondas poderia aliviar os problemas energéticos.

“Há comunidades remotas no Alasca em que todos estão usando geradores a diesel, não estão na rede, não têm sistema elétrico”, disse Dan Hellin, diretor da PacWave.

Dan Hellin, diretor da PacWave, em Driftwood Beach, ao sul de Newport, Oregon, onde os cabos do projeto chegam à costa Foto: Will Matsuda for The Washington Post

O setor de ondas precisa superar vários desafios. O consenso no setor é que o desenvolvimento da energia das ondas está 20 anos atrasado em relação à energia eólica. Mas Tim Ramsey, gerente do programa de energia marinha do Departamento de Energia, salientou que a energia eólica começou a decolar nesse ponto no início dos anos 2000.

Além disso, colocar algo em águas marítimas geralmente exige um extenso processo de licenciamento federal, que pode levar anos. É por isso que esse local de teste é importante para os desenvolvedores - a operação da PacWave oferece um local que já obteve as aprovações necessárias.

Para que a energia das ondas seja economicamente viável, os desenvolvedores precisam reduzir seu custo. Os avanços tecnológicos podem ajudar e, assim como a energia solar e a energia eólica receberam subsídios do governo, o apoio federal poderia ajudar a impulsionar a energia das ondas.

Os membros da frota pesqueira de Newport - mesmo aqueles que não são fãs do projeto - têm esperança de que essa energia renovável ofereça possibilidades.

O pescador de caranguejos Bob Kemp, 75 anos, disse que não está entusiasmado com o fato de que não poderá mais pescar caranguejos naquela parte do oceano, mas está contando com os pesquisadores para fazer bom uso do espaço que ocuparam.

“Quero ter certeza de que o projeto tenha algum tipo de pressão para continuar e não apenas (mudar) como um empreiteiro muda para uma nova casa”, disse Kemp. “Quero que eles permaneçam nisso.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.