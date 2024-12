‘Estadão’ premia os melhores no setor financeiro do País

O Estadão realiza hoje, a partir das 19 horas, no restaurante Baretto, do Hotel Fasano, nos Jardins, zona oeste de São Paulo, a premiação do Finanças Mais 2024, o mais completo e relevante ranking de instituições financeiras do País. A listagem é resultado da parceria entre o Estadão e a Austing Rating, empresa reconhecida pela tradição na análise do setor financeiro nacional.

A publicação é organizada com base em 15 categorias de atuação no mercado financeiro e apresenta a performance das empresas em um ranking.

FINANÇAS BLUE STUDIO Foto: Divulgação Finanças Mais

PUBLICIDADE Na categoria bancos, as instituições são divididas em cinco grupos por nicho de atuação: atacado e negócios; financiamento; middle market; grupos/montadoras e varejo. Três pilares são mensurados: crescimento, liderança de mercado e desempenho. O crescimento é avaliado com base na evolução dos números de maior relevância no balanço patrimonial das instituições – carteira de crédito, ativos, patrimônio líquido, receita de crédito e receita de serviços.

Publicidade

A liderança de mercado é definida pela relação do total de ativos da instituição com o total de ativos do segmento, enquanto o desempenho é estabelecido a partir de indicadores relacionados a solidez, qualidade dos ativos, rentabilidade e custo.

Seguradoras também estão no ranking

No caso das seguradoras, as empresas são agrupadas em seis categorias: auto; patrimonial; riscos financeiros; seguros gerais; vida e previdência; e saúde. Três critérios são avaliados inicialmente: prêmios emitidos, contribuições para cobertura de riscos e rendas de contribuições. Em seguida, com base no balanço patrimonial das companhias, são avaliados o volume, o crescimento e o desempenho financeiro de cada grupo.

Os indicadores avaliados nessa análise são o patrimônio líquido, as provisões técnicas, as receitas com prêmios e contribuições, a estrutura de custos, as margens financeiras e de rentabilidade.

Outras categorias que concorrem ao prêmio

Já as regras para definir as melhores corretoras/distribuidoras, empresas de leasing e financeiras levam em conta a evolução em crescimento, patrimônio líquido e desempenho. Já a definição das melhores empresas de capitalização se baseia na análise de porte e crescimento, liderança de mercado e desempenho.