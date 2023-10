Planos para desenvolver um supercombustível limpo capaz de alimentar caminhões pesados, navios e fábricas de alta intensidade energética receberão um grande impulso nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden anunciou planos de financiamento de uma rede de sete “centros” de hidrogênio limpo em todo o país nesta sexta-feira, 13.

A iniciativa de US$ 7 bilhões, que os funcionários da administração disseram que Biden irá anunciar em um evento em Filadélfia, tem como objetivo acelerar o desenvolvimento de infraestrutura que produzirá e fornecerá combustíveis avançados de hidrogênio, que especialistas dizem que podem ser um divisor de águas para a redução de emissões.

“À medida que o hidrogênio é implementado, ele pode reduzir as emissões de carbono totais nos Estados Unidos em 10 a 20%”, disse um alto funcionário da administração em uma ligação com repórteres, falando sob condição de anonimato para não antecipar o anúncio do presidente. O dinheiro será destinado a projetos de hidrogênio limpo em todas as regiões do país, desde a Costa do Golfo até o Noroeste do Pacífico.

No meio da agitação em torno do hidrogênio, também existem desafios profundos, pois ambientalistas alertam que, se a administração não impuser regulamentações rigorosas, este setor em crescimento poderia na verdade agravar o problema do clima. O combustível de hidrogênio, feito pela separação das moléculas de água, não é um combustível novo. Mas em sua forma atual, está longe de ser uma solução climática.

Geralmente, é produzido com enormes quantidades de combustíveis fósseis por meio de um processo que envolve a combinação de metano com vapor. Empresas de energia ao redor do mundo estão correndo para avançar uma versão mais limpa que possa ser produzida sem emissões, usando eletricidade limpa para separar as moléculas.

É uma tarefa que exige vastas quantidades de novas energias renováveis para alimentar o processo de fabricação, bem como potencialmente mais energia nuclear e uma enorme rede de instalações de armazenamento de carbono que possam capturar e enterrar emissões em locais onde o gás natural ainda é usado para produzir hidrogênio.

Presidente Joe Biden anuncia financiamento para o desenvolvimento de hidrogênio limpo Foto: Susan Walsh / AP

“Divisor de águas”

Os Estados Unidos estão investindo pesadamente na tecnologia, esperando dominar uma nova indústria de energia que se espera ser a espinha dorsal do transporte, transporte e manufatura futuros. “Isso é um divisor de águas”, disse Alan Krupnick, membro sênior do think tank de políticas energéticas Resources for the Future. “A escala disso será grande. Estes não são apenas projetos de demonstração.”

Biden anunciará os prêmios em um terminal de transporte em Filadélfia que está no centro de um dos projetos. Os centros são colaborações entre empresas, agências governamentais e universidades que buscam construir a nova infraestrutura massiva necessária para fabricar o combustível e entregá-lo aos usuários, como os grandes caminhões e navios de carga que passam pelo terminal de Filadélfia.

É um empreendimento potencialmente lucrativo para as empresas envolvidas, com o Departamento de Energia escolhendo no final os sete projetos de um grupo maior de 33 parcerias que buscavam os subsídios. Mas também é um empreendimento repleto de desafios logísticos, controvérsias políticas e riscos financeiros.

Há um acalorado debate entre grupos ambientalistas, desenvolvedores de projetos e sindicatos sobre como os subsídios são utilizados e se devem ser limitados a projetos que possam cancelar completamente as emissões. Os prêmios anunciados na sexta-feira certamente decepcionarão muitos ativistas do clima, já que financiam vários projetos que - pelo menos em estágios iniciais - são alimentados com a ajuda de combustíveis fósseis.

“Isso tem o potencial de ser transformador”, disse Oleksiy Tatarenko, que se concentra em hidrogênio na RMI, um grupo de defesa de energia limpa. “Mas precisamos acertar desde o primeiro dia. Precisamos garantir que este hidrogênio possa demonstrar benefícios climáticos.”

Autoridades da indústria e sindicatos argumentam que é essencial impulsionar a tecnologia de forma acessível, dando às empresas alguma flexibilidade na forma como alimentam a produção do combustível. Eles dizem que as empresas compartilham o objetivo de eliminar completamente as emissões da produção de hidrogênio e que aquelas que não se movem nessa direção rapidamente terão dificuldades em vender seu produto.

Projetos

Os projetos selecionados pela administração Biden representam todas as regiões do país. O maior está no Texas, onde desenvolvedores na área de Houston têm como objetivo mitigar as emissões de hidrogênio feito com combustíveis fósseis, capturando e enterrando-as. O projeto também usaria energia renovável para produzir hidrogênio “verde” sem emissões a partir de eletricidade.

O centro de hidrogênio da Califórnia visa distribuir combustível limpo desde a área de Los Angeles até o norte da Califórnia, conectando portos de transporte importantes onde caminhões pesados podem ser alimentados pelo novo combustível. O projeto na Califórnia também visa alimentar o transporte público com o combustível.

Em outros lugares, o objetivo será fornecer hidrogênio limpo para fábricas de cimento ou aço, que são intensivas em energia e representam um dos desafios climáticos mais difíceis. Três dos centros são designados para o cinturão industrial que se estende desde a Appalachia até o Meio-Oeste. Eles incluem um baseado em West Virginia, lar do Senador Joe Manchin III (D), que foi um defensor da Lei de Redução da Inflação, o pacote legislativo multibilionário que inclui alguns dos subsídios lucrativos para o hidrogênio.

Um centro baseado em Gary, Indiana, usaria energia nuclear para fabricar hidrogênio sem criar novas emissões. Outro baseado em Dakota do Norte e estendendo-se para Estados vizinhos procura aproveitar os recursos eólicos da área para produzir combustível de hidrogênio, além de ajudar a indústria agrícola a produzir fertilizantes amigos do clima.

O Noroeste do Pacífico também está recebendo um centro de hidrogênio limpo, que se concentrará na redução de emissões de navegação e no desenvolvimento de novas tecnologias para tornar a produção de hidrogênio livre de emissões mais acessível.

Enquanto os subsídios de cerca de US$ 1 bilhão ajudarão a impulsionar os centros, seu sucesso final pode depender de outro subsídio que a administração Biden está lutando para finalizar. A estrutura de um novo benefício fiscal destinado aos fabricantes de hidrogênio de zero emissões foi adiada devido ao desacordo entre ambientalistas e empresas sobre quem deve se qualificar. A expectativa é de que a administração revele essas diretrizes nas próximas semanas./WP Bloomberg