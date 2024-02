Se receita seguir avançando e não tiver bloqueio, cresce chance de reajuste a servidor, diz ministra

BRASÍLIA – A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que, caso a arrecadação federal siga surpreendendo e o governo não tenha de contingenciar (bloquear) gastos, as chances de um reajuste salarial linear aos funcionários do Executivo federal ficarão maiores.

PUBLICIDADE Como o Estadão antecipou em setembro, o governo avalia usar parte de um crédito suplementar que poderá ser aberto em maio para corrigir o salário do funcionalismo em 2024. Contas preliminares apontam que esse crédito pode ficar na casa dos R$ 15 bilhões, mas ele só será aberto se a União arrecadar mais do que o previsto. Além disso, a ministra destacou que esse espaço extra para despesas só deverá ser viabilizado caso a equipe econômica não tenha de contingenciar despesas com o objetivo de alcançar a meta de déficit zero. “Ainda temos o desafio de alcançar a meta para, aí sim, ter essa sobra”, afirmou Dweck em conversa com jornalistas.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Ministra Esther Dweck afirma que, com correções via benefícios, funcionários que ganham até R$ 10 mil, que representam 50% dos servidores federais, terão um reajuste bem próximo da inflação, ao redor de 4,5%. Foto: Wilton Junior/Estadão

“Eles (membros da equipe econômica) estavam muito preocupados em fechar as torneiras que faziam o governo perder receita. Eles foram fechando essas torneiras e, com isso, a arrecadação esse ano está surpreendendo positivamente, porque é fruto desse trabalho”, afirmou.

Segundo ela, o impacto das medidas arrecadatórias aprovadas pelo Congresso ficará mais claro ao longo do mês de fevereiro, quando os novos números de receitas e despesas deverão ser levados à Junta de Execução Orçamentária (JEO), colegiado formado pelos ministérios da Fazenda, Gestão e Planejamento.

Após um aumento linear de 9% em 2023, que teve impacto fiscal de cerca de R$ 12 bilhões no ano fechado, o governo prevê apenas a correção de benefícios neste ano, com cerca de R$ 3 bilhões reservados no Orçamento de 2024 – o que desagradou aos servidores do Executivo, que pedem isonomia com os funcionários do Legislativo e Judiciário.

“O Orçamento de 2024 já foi impactado pelos 9% (já que o reajuste começou a ser pago em junho de 2023) e a gente teve recomposição dos mínimos constitucionais de saúde e da educação. A saúde, por exemplo, teve quase R$ 40 bilhões de aumento em relação ao ano passado. Teve, ainda, a retomada dos investimentos e a alta real (acima da inflação) do salário mínimo. Ou seja, uma série de coisas que disputam espaço com o salário dos servidores. Então, tinha um espaço pequeno, por isso que a gente concentrou em benefícios”, afirma a ministra.

Publicidade

Proposta

A proposta do MGI para este ano, apresentada na Mesa Nacional de Negociação Permanente, prevê um reajuste de 52% no auxílio-alimentação a partir de maio, além de correções no auxílio-creche (de R$ 321 para R$ 484,90) e no auxílio-saúde (de R$ 144,38 para cerca de R$ 215) – esse último também beneficia os servidores inativos.

Segundo Dweck, com essas correções via benefícios, os funcionários que ganham até R$ 10 mil, que representam 50% dos servidores federais, terão um reajuste bem próximo da inflação, ao redor de 4,5%.

A ministra também alega que o governo já se comprometeu com reajustes salariais em 2025 e 2026, ambos de 4,5%, o que faria com que a correção ao longo do governo Lula ficasse em 19,3% - acima do índice inflacionário projetado para o período, de 16,5%.

“Não repõe as perdas do governo anterior, mas evita que se tenha perda no mandato atual”, afirma a ministra. Segundo ela, não há espaço orçamentário para recompor as perdas inflacionárias dos anos anteriores, como pedem as categorias.