Governo foi surpreendido com proposta de autonomia financeira do BC, diz ministra da Gestão

A PEC foi apresentada pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), com o apoio de parlamentares da oposição e do presidente do BC, Roberto Campos Neto – o que irritou as lideranças do PT e do governo.

“O governo foi meio surpreendido pela proposta”, admitiu Dweck. “Estamos discutindo e vendo as implicações, mas ainda não tem uma posição (fechada).” Pelo texto, o BC terá “autonomia de gestão administrativa, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial sob supervisão do Congresso”. Ou seja, passaria a funcionar, do ponto de vista fiscal, como uma empresa pública.