Na próxima sexta-feira, 30, o IBGE divulga os dados referentes a julho da Pnad Contínua. No trimestre encerrado em junho, a taxa de desocupação caiu para 6,9%, a menor desde junho de 2014. Terá o desemprego no Brasil atingido o seu piso no atual ciclo econômico ou há mais espaço para recuar? Afinal, um mercado de trabalho mais apertado pressiona para cima a inflação, em especial os preços de serviços.

“As mínimas da taxa de desemprego devem ter sido atingidas agora no meio do ano, e (a taxa) deve começar a subir, ainda que timidamente, nos próximos trimestres – em linha com alguma desaceleração da economia”, diz Júlia Gottlieb, economista do Itaú Unibanco. Ela projeta uma taxa de desemprego, com ajuste sazonal, de 7,3% no fim deste ano, subindo levemente para 7,5% em 2025.

“Apesar de algum aumento da taxa de desemprego até o final de 2025, o nível de desocupação seguirá historicamente baixo, indicando um mercado de trabalho ainda resiliente”, explica Júlia.

Segundo ela, a força do mercado de trabalho reflete uma economia que está aquecida, seja pela recuperação pós-pandemia – em especial no setor de serviços, que tipicamente emprega mais –, seja pelas políticas de transferência de renda e pelo ciclo benigno de crédito, que impulsionam a demanda interna por bens e serviços e incentivam as empresas a contratar mais.