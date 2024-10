Há boas razões para a volta do horário de verão

O objetivo principal do horário de verão é economizar energia elétrica aproveitando por maior tempo a luz natural. Mas, o tema se tornou polêmico porque há a discussão sobre se a economia gerada compensa os transtornos que adiantar os relógios pode causar. Pelo lado positivo há redução do consumo de energia e da sobrecarga das redes de distribuição, incentiva as pessoas ao lazer e aumenta o fluxo do comércio. Mas, há pessoas que não gostam porque sentem que o seu relógio biológico é afetado e têm dificuldade de adaptação.

Um dos setores que mais sentem dificuldades com a alteração do horário é de transporte aéreo por conta do desalinhamento de fusos horários, reprogramação de voos, impactos nas conexões internacionais – os sistemas globais de agendamento e rastreamento devem ser ajustados, a comunicação com os clientes, adaptações enfim que levam tempo e geram custos para o setor.

A despeito da baixa economia gerada pelo horário de verão, alguns aspectos devem ser vistos de forma mais detalhada. Atualmente a capacidade instalada de energia elétrica no Brasil é de 204,8 gigawatts. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a matriz energética instalada no país é composta por Usinas Hidrelétricas (50%), Usinas Termoelétricas (23%), Eólicas (15%) e Usinas Solares (7%).