Qual será o futuro do Pix? Inovações trazem novidades

Pix definitivamente caiu no gosto do brasileiro. O relatório de Gestão do PIX divulgado pelo Banco Central (BCB), em 04 de setembro, traz números impressionantes. Em dezembro de 2022, foram realizadas 2,9 bilhões de transações via Pix, com valor de R$ 1,2 trilhão. Em dezembro de 2021, haviam sido 1,4 bilhão de transações, representando R$ 718 bilhões.

Em um ano o crescimento de volume foi de 107%, e de 67% do valor movimentado. O relatório informa que são 133 milhões de pessoas e 11,9 milhões de empresas os usuários do Pix. Mas é importante observar os efeitos financeiros trazidos pelo sistema de pagamentos instantâneos. Segundo mencionado no relatório, em 2021 o Pix gerou redução de custos estimada em US$5,7 bilhões para empresas e consumidores, o que ajudou a gerar uma produção econômica adicional de U$5,5 bilhões, representando 0,34% do PIB brasileiro. As estimativas são de que até 2026 esses números alcancem U$37,9 bilhões e US$37,6 bilhões, mais de 2% do PIB.

O relatório traz ainda as modificações previstas como o lançamento do Pix Automático, que vai permitir a realização de pagamentos recorrentes de forma automática, mediante autorização prévia do usuário pagador, sem a necessidade de que ele autentique a transação a cada mês. Outra funcionalidade prevista é o Pix Garantido, que permitirá parcelar compras com o Pix e ter acesso a crédito instantâneo, operação que permitirá realização de compras mesmo quando a pessoa não tiver saldo em conta.

Mas, observe que o Pix Garantido não é a mesma coisa que Pix Parcelado, que é um tipo de operação oferecido por bancos e com juros bastante salgados. O Pix Garantido, quando implantado, deverá trazer impactos ao mercado de cartões de crédito devido à semelhança das operações.

Pix já é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil Foto: Leo Souza / Estadão

No entanto, juntamente com todas as inovações e facilidades trazidas pelo Pix, tem sido constante o anúncio de golpes sofridos pelos usuários. Segundo o Banco Central, o índice de fraudes relacionado ao Pix é de 0,007% das transações. Uma pesquisa da fintech Silverguard, contudo, apontou que 20% dos brasileiros já tinham caído em algum golpe com o Pix em 2022. Os golpes vão desde a falsa conta bancária, o falso parente, a loja falsa, QR code adulterado.

Continua após a publicidade

Para evitar essas fraudes, é importante verificar sempre os dados do destinatário, não fornecer informações pessoais ou bancárias por telefone ou mensagem, e desconfiar de ofertas muito tentadoras. O sistema tem tanto sucesso que o alguém em dezembro de 2022 realizou uma transação de R$ 1,2 bilhão. Haja dinheiro em conta!