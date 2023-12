Para 2024, a melhor dica é investir em si mesmo

Ao longo de todo este ano falamos de investimentos, em como cuidar do nosso dinheiro, expondo os mais diversos tipos de aplicações de recursos e seus riscos. Informações para tornar ou manter o seu bem-estar financeiro no mais alto grau.

Mas, no fundo, o que estávamos fazendo era trilhando o caminho do investimento pessoal, dedicando tempo e energia para melhorarmos as nossas habilidades e conhecimentos. “Investir em si mesmo” é uma das decisões mais valiosas que alguém pode tomar ao longo da vida. Dedicarmos a ampliar o nosso conhecimento financeiro nos ajuda a aumentar o nosso bem-estar emocional.

Em artigo publicado em julho de 2023, denominado Invista em si mesmo: o poder do autoconhecimento financeiro, a CVM exalta essa questão. Destacando a importância de se conhecer financeiramente antes de investir em qualquer ativo, da necessidade de identificarmos o nosso perfil de investidor, o que significa conhecer nossa tolerância ao risco. O artigo também ensina que devemos gerenciar as emoções, assim evitando comportamentos impulsivos, mantendo o equilíbrio ao tomarmos decisões baseadas em fatos e não deixar que a emoção influencie nossas escolhas. Essas dicas trazidas pela CVM são excelentes.

Por outro lado, neste momento, as portas das festas de final de ano, vale refletirmos de uma maneira mais ampla sobre o significado de investir em si mesmo. Trata-se da busca do desenvolvimento pessoal, do aprender constantemente e expansão de habilidades, permite que tenhamos uma versão melhor de nós mesmos.

Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal sempre podem ajudar a tomar as melhores decisões Foto: Edar / Pixabay

O caminho para o investimento pessoal passa pela busca da educação continuada, pelos cuidados com a saúde, com prática de exercícios regulares, alimentação saudável. Manter-se aberto as novas oportunidades e aprendizados, estabelecer networking. Dedicar tempo a atividades e hobbies dos quais gostamos é uma excelente forma de relaxamento e crescimento pessoal.

Investir em si mesmo é uma jornada contínua que traz vários benefícios duradouros para nossas vidas. Embora o papa Francisco não tenha um texto específico sobre o investimento pessoal, podemos entender, particularmente na encíclica Laudato Si, sua proposta de que investir em si mesmo como um chamado para desenvolver uma consciência ética, crescer em compaixão, empatia e responsabilidade, reconhecendo nossa conexão com toda a criação e agindo de maneira a promover o bem comum.