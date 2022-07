Falha deixa Pix fora do ar no aplicativo do Nubank

Usuários do Nubank não estão conseguindo fazer transferência via Pix na tarde desta sexta-feira, 22. Ao selecionar a função no aplicativo da fintech, uma mensagem informa que a ferramenta está fora do ar.

Nas redes sociais, perfis estão relatando a falha e cobrando explicações da empresa.

Logo do Nubank; aplicativo da fintech apresenta falha para transferência via Pix Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

“Não estou conseguindo fazer Pix e nem receber”, escreveu um usuário no Twitter. “Como assim Nubank com o Pix fora do ar? Ainda bem que minha cliente foi honesta e voltou para pagar”, escreveu outro usuário da rede social.

Como assim #Nubank com o pix fora do ar? Ainda bem que minha cliente foi honesta e voltou pra pagar. pic.twitter.com/NaxgymsaSf — Emanuel Martins (@Emanuel50798659) July 22, 2022

O pix no app da nubank está fora do ar, eu entrei aqui pra ver se era só o meu e ta todo mundo reclamando tbm! — Matheuᔕ (@matheusmoraismp) July 22, 2022

No Instagram, usuários também têm relatado o mesmo problema e o perfil da conta oficial da empresa tem dado a seguinte resposta aos clientes: “Identificamos uma oscilação no Pix, mas já estamos trabalhando para que tudo seja normalizado”.

Procurada pela reportagem para explicar os motivos da falha a empresa respondeu que “o Nubank lamenta o ocorrido e informa que está focado em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível.”

Na quinta-feira, o Nubank anunciou uma funcionalidade para fazer compras parceladas no Pix (pagamento eletrônico instantâneo) em até 12 vezes no cartão de crédito.