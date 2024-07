Fed não pretende esperar inflação voltar a 2% para começar a cortar juros, diz Powell

As falas de Powell não alteraram as perspectivas de investidores sobre o início e intensidade do afrouxamento monetário americano em 2024, segundo indica o monitoramento do CME Group. Powell evitou enviar um sinal claro de quando os cortes de juros vão começar, mas reconheceu que as últimas leituras de inflação favorecem a redução da taxa dos Fed Funds.

Segundo o CME, o primeiro corte acontecerá em setembro, com 98,1% de probabilidade, e com a chance de um corte de 50 pontos-base (0,5 ponto porcentual) na reunião subindo a 6,6%. No agregado do ano, a curva futura precifica que as taxas devem ser cortadas em 75 pontos-base (0,75 ponto porcentual) no total, com 53,3% de chance. Para a taxa de juros terminar o ano com redução de 50 pb (0,5 p.p.), a probabilidade é de 37,8%./Com Gabriel Tassi Lara