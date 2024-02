No mundo real, essas dimensões estão todas interligadas, o que leva Volpon a ponderar que é bastante possível que tal deterioração da relação dívida/PIB acarrete, como no passado, mudanças de política econômica ou formas mais desagradáveis de corrigir o problema, como alta inflação.

No momento, porém, segundo o economista, os dois principais partidos políticos dos Estados Unidos não parecem estar dando muita bola para a explosão do endividamento. A economia está indo bem no que alguns consideram como um já conquistado pouso suave, com bom crescimento, baixo desemprego e inflação aparentemente caminhando para a meta. Não é o momento de esquentar a cabeça com preocupação fiscal, ainda mais com os dois candidatos caminhando para uma eleição presidencial este ano que tem tudo para ser uma das mais encarniçadas de que se tem notícia.

Recente artigo dos economistas Daniel Wilson e Brigid Meisenbacher, do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) de São Francisco, aponta que a última vez em que a relação dívida/PIB dos Estados Unidos chegou ao nível atual, levemente abaixo de 100% (no conceito do CBO), foi em 1945-46, o imediato pós-guerra. A diferença é que, nos 30 anos após a segunda guerra, a relação dívida/PIB americana recuou fortemente para 25% em 1975, enquanto hoje a projeção do CBO são de 30 anos de crescimento até chegar aos 172% do PIB.

Esses números de dívida correspondem à "dívida federal em poder do público" e excluem títulos do Tesouro encarteirados pelo próprio governo. A dívida total, incluindo esses últimos títulos, foi de 123% do PIB em 2023.