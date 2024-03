No caso da autonomia operacional, de forma simplificada, tratou-se de dar mandatos fixos aos diretores do BC (que não podem ser demitidos pela simples vontade do presidente da República) e fixar uma missão com objetivos bem definidos à autoridade monetária: a mais proeminente é perseguir a meta de inflação, dentro do arcabouço de regras e práticas do atual sistema.

Já a autonomia administrativa, que também faz parte do figurino dos melhores bancos centrais no mundo, visa proteger o BC de eventual estrangulamento financeiro por parte de um governo que resolva retaliar a autoridade monetária por conta de decisões que desagradem o Executivo. Na autonomia administrativa, o BC adquire alguma medida de estabilidade no seu financiamento, fugindo à discricionariedade quase total com que o governo federal lida com parte do Orçamento público.

Uma questão curiosa, porém, é que, após a grande crise global de 2008-09, o prestígio dos bancos centrais mundo afora sofreu alguns arranhões, e a ideia de que a independência da autoridade monetária era o melhor regime possível foi objeto de contestações mais insistentes. Já no caso da pandemia, os principais BCs do mundo se saíram relativamente bem ao fim e ao cabo, mas com alguns vacilos e muita angústia por parte da sociedade e dos agentes econômicos - o que mais uma vez pôs um ponto de interrogação sobre as vantagens de uma autoridade monetária independente e imune às pressões do sistema político.

É interessante - e, de certa forma, mais meritório e animador - que os avanços institucionais do BC brasileiro estejam acontecendo nesse contexto histórico, em que já não há a admiração unânime pelo papel dos principais bancos centrais que culminou durante certo período das décadas de 90 e de 2000, até a crise financeira global.