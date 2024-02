Haddad convoca países do G-20 a priorizar combate à desigualdade e às mudanças climáticas

A iniciativa da presidência brasileira do G-20, de centrar esforço no combate à desigualdade e à pobreza, foi o fio condutor do discurso na abertura oficial das reuniões de ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do G-20. Em participação virtual, já que está com covid-19, Haddad falou sobre o papel da concertação global no enfrentamento da pobreza e crise climática.

“A nossa proposta é centrar na desigualdade”, disse o ministro, reforçando que a ideia partiu do presidente Lula desde antes de o Brasil assumir a presidência rotativa do G-20.