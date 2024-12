Polícia divulga fotos mostrando rosto de procurado pelo assassinato de CEO em Nova York

A polícia de Nova York divulgou nesta quinta-feira, 5, imagens do rosto do homem procurado pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, 50 anos, morto a tiros em uma emboscada ao amanhecer de quarta-feira, 4, quando caminhava para a conferência anual de investidores da empresa em um hotel Hilton em Midtown, em Nova York. O motivo do assassinato permanece desconhecido.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) utilizou a sua conta na rede X para divulgar as imagens, em busca de pistas sobre o paradeiro do procurado.

Imagem do homem procurado pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, divulgada pela polícia de Nova York Foto: NYPD

PUBLICIDADE No texto do post, a NYPD diz: “Abaixo estão as fotos de uma pessoa de interesse procurada para interrogatório sobre o homicídio em Midtown Manhattan em 4 de dezembro. Isso não parece ser um ato aleatório de violência; todas as indicações são de que foi um ataque premeditado e direcionado. Os esforços investigativos completos do NYPD continuam, e estamos pedindo a ajuda do público — se você tiver alguma informação sobre este caso, ligue para Crime Stoppers em 1-800-577-TIPS (8477). Há uma recompensa de até $ 10.000 por informações que levem a uma prisão e condenação.”

Até a noite de quarta-feira, 4, a polícia ainda não tinha uma hipótese definida para o motivo do crime. Um dos caminhos de investigação veio com depoimento da viúva, Paulette Thompson: ela disse à NBC News que o marido tinha lhe dito que “havia algumas pessoas que o estavam ameaçando”. Ela disse que não tinha detalhes, mas sugeriu que as ameaças podem ter envolvido problemas com a cobertura do seguro.

O atirador mascarado que perseguiu e matou o CEO de uma das maiores empresas de seguro de saúde dos Estados Unidos do lado de fora de um hotel em Nova York usou munição com as palavras “delay” e “deny” (atrasar e negar), disse uma autoridade policial nesta quinta-feira, 5.

As palavras na munição podem ter sido uma referência às estratégias que as seguradoras supostamente usam para tentar evitar o pagamento de indenizações.