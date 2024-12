Morte de CEO: o que já se sabe sobre o crime na frente de hotel em Nova York

NOVA YORK - Para a polícia de Nova York, não há dúvida de que o assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, à luz do dia e nas imediações de um hotel famoso de uma movimentada rua de Manhattan, foi a execução de um alvo em um crime planejado. Mas os investigadores, nesta noite de quarta-feira, 4, ainda tentavam descobrir a motivação para o homicídio ocorrido ao amanhecer.

Uma pista surgiu em declarações da viúva a uma emissora de TV. Leia a seguir o que se sabe até agora e como a polícia, com a ajuda de imagens, depoimentos e outras pistas, está tentando esclarecer o caso e chegar até o assassino.

Ameaças

A viúva, Paulette Thompson, disse à NBC News que o marido tinha lhe dito que “havia algumas pessoas que o estavam ameaçando”. Ela disse que não tinha detalhes, mas sugeriu que as ameaças podem ter envolvido problemas com a cobertura de seguro de saúde vendido pela empresa.

O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi vítima de um homicídio planejado Foto: United Health Group/NYT

Porém, Eric Werner, o chefe de polícia no subúrbio de Minneapolis onde Thompson morava, disse que seu departamento não recebeu nenhum relato de ameaças contra o executivo.

O assassinato

O executivo estava a caminho de um evento, a reunião anual com investidores, no New York Hilton Midtown. Vindo de um hotel próximo, passou pelo atirador, que o esperava havia alguns minutos. Imagem de vídeo de câmera de segurança obtida pelos investigadores mostra o atirador surgindo de trás de um carro estacionado, parando e apontando uma arma para as costas de Thompson, segurando-a com as duas mãos e atirando várias vezes, interrompido por um breve emperramento da arma, enquanto Thompson tropeça para frente e cai na calçada.

Reprodução de imagem de vídeo de câmera de segurança obtido pela AP mostra o atirador parando e apontando uma arma para as costas de Thompson Foto: AP Photo

A fuga

O atirador, vestido com um moletom com capuz e carregando uma mochila cinza, passou pelo executivo, caído, fugiu a pé por um beco e em seguida pegou uma bicicleta elétrica na direção do Central Park, localizado a cinco quarteirões do Hilton.

Na fuga, atirador usou bicicleta elétrica na direção do Central Park Foto: AFP Photo/NYPD

Pistas

Os investigadores recuperaram vários cartuchos de 9 mm do lado de fora do hotel e um celular no beco por onde o atirador fugiu. A e-bike que o atirador usou para ir ao Central Park veio do programa de compartilhamento de bicicletas da cidade, CitiBike, operado pela empresa Lyft.

O hotel Hilton em Midtown Manhattan, cenário do assassinato do executivo na manhã desta quarta-feira, 4 Foto: Spencer Platt/Gerry Images/AFP

Investigações

A operação para tentar localizar o atirador incluiu drones, helicópteros e cães. Em busca de pistas, os policiais revistaram o quarto de hotel do executivo assassinado, entrevistaram seus colegas da UnitedHealthcare e revisaram suas redes sociais.

O perfil

Ao assistir ao vídeo, o chefe de detetives da polícia de Nova York, Joseph Kenny, concluiu que o atirador é “proficiente” no uso de armas de fogo, “pois conseguiu resolver os problemas de funcionamento muito rapidamente”.