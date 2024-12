CEO da UnitedHealthcare é baleado e morto do lado de fora de hotel em Nova York

Thompson, 50, era esperado para falar na reunião de investidores quando foi baleado, por volta das 6h45, do lado de fora do New York Hilton Midtown por um atirador que fugiu a pé e depois pegou uma bicicleta elétrica no Central Park, de acordo com o New York Times.

O executivo baleado foi levado para um hospital, mas não resistiu. A polícia ainda procurava o atirador no final da manhã, mas não tinha feito nenhuma prisão. Embora as autoridades tenham afirmado que o ataque parecia ter um alvo, ainda não tinham o motivo do tiroteio.