Munição usada na morte de CEO trazia palavras associadas à negativa de indenização por seguradoras

NOVA YORK - O atirador mascarado que perseguiu e matou o CEO de uma das maiores empresas de seguro de saúde dos Estados Unidos do lado de fora de um hotel em Nova York usou munição com as palavras “deny”, “defend” e “depose” (negar, defender e depor), disse uma autoridade policial nesta quinta-feira, 5.

O funcionário não estava autorizado a discutir publicamente os detalhes da investigação em andamento e falou com a The Associated Press sob condição de anonimato.

Imagem do assassino do CEO da UnitedHealthcare Foto: New York City Police Department via AP

PUBLICIDADE O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, 50 anos, morreu em uma emboscada na madrugada de quarta-feira, 4, quando caminhava para a conferência anual de investidores da empresa em um hotel Hilton em Midtown, a alguns quarteirões de atrações turísticas como o Radio City Music Hall e o Museu de Arte Moderna. O motivo do assassinato permanece desconhecido. As palavras na munição podem ter sido uma referência às estratégias que as seguradoras supostamente usam para tentar evitar o pagamento de indenizações.

Os investigadores recuperaram várias cápsulas de 9 mm do lado de fora do hotel e um celular que estava no beco pelo qual o atirador fugiu, disse anteriormente o chefe dos detetives do Departamento de Polícia de Nova York, Joseph Kenny.

O assassinato e os movimentos do atirador nos minutos anteriores e posteriores foram capturados por algumas das inúmeras câmeras de segurança presentes naquela região da cidade.

A caçada ao atirador levou a polícia de Nova York na manhã de quinta-feira a pelo menos dois albergues no Upper West Side de Manhattan, com base em uma denúncia de que o suspeito de ter atirado poderia ter se hospedado em uma das residências na região, de acordo com uma segunda autoridade policial informada sobre a investigação, que pediu anonimato porque não estava autorizada a discutir a busca em andamento.

Dois detetives chegaram ao albergue Kama Central Park com uma foto do atirador e perguntaram aos funcionários se eles reconheciam o homem, segundo um funcionário confirmou à AP. Eles não reconheceram, disse o funcionário, e os detetives foram embora. Um funcionário do albergue HI New York City, localizado nas proximidades, também confirmou que a polícia havia visitado o local na quinta-feira, mas se recusou a fornecer mais informações.

Também nesta quinta-feira, a polícia divulgou fotos de uma pessoa que, segundo eles, era procurada por questões relacionadas ao tiroteio de Thompson.

A Comissária de Polícia Jessica Tisch disse em uma coletiva de imprensa na quarta-feira que, embora os investigadores ainda não tenham estabelecido um motivo, o tiroteio não foi um ato aleatório de violência. “Muitas pessoas passaram pelo suspeito, mas ele parecia estar esperando pelo alvo pretendido”, disse.

Assassino atirou nas costas do executivo Foto: AP Photo

Os investigadores acreditam, a julgar pelo vídeo de vigilância e pelas evidências coletadas na cena do crime, que o atirador tinha pelo menos algum treinamento prévio com armas de fogo e experiência com armas e que a arma usada no crime estava equipada com um silenciador, disse um dos policiais que falou com a AP.

Os investigadores também estão apurando se o suspeito havia posicionado previamente uma bicicleta como parte de um plano de fuga. O atirador fugiu em uma bicicleta e foi visto pela última vez entrando no Central Park.

As autoridades estavam analisando o DNA e as impressões digitais de itens encontrados nas proximidades, incluindo uma garrafa de água, que acreditam que o suspeito possa ter descartado, disse a autoridade. O vídeo da câmera de segurança mostrou o assassino se aproximando de Thompson por trás, apontando sua pistola e disparando vários tiros. Outras câmeras capturaram os estágios iniciais da fuga do atirador. Ele fugiu do quarteirão por uma praça de pedestres e, em seguida, escapou de bicicleta. A polícia usou drones, helicópteros e cães em uma busca intensiva, mas o paradeiro do assassino permaneceu desconhecido.

A polícia divulgou várias imagens de vigilância do homem, que usava uma jaqueta com capuz e uma máscara que ocultava a maior parte do rosto e não teria chamado a atenção em um dia frio. Algumas das fotos foram tiradas em uma cafeteria Starbucks pouco antes do tiroteio. A polícia ofereceu uma recompensa de até US$ 10 mil por informações que levem a uma prisão e condenação.

Thompson estava na UnitedHealthcare desde 2004 Foto: United Health Group/NYT

Em alta Economia Casas Bahia inova com Black Friday interativa Morte de CEO: o que já se sabe sobre o crime na frente de hotel em Nova York Thompson, pai de dois filhos, estava na UnitedHealthcare desde 2004 e atuou como CEO por mais de três anos. A empresa controladora da seguradora, sediada em Minnetonka, Minnesota, UnitedHealth Group Inc., estava realizando sua reunião anual com investidores em Nova York para atualizar Wall Street sobre a direção da empresa e suas expectativas para o próximo ano. A empresa encerrou a conferência mais cedo, após a morte de Thompson. “Brian era um colega altamente respeitado e amigo de todos que trabalharam com ele” disse o UnitedHealth Group em um comunicado. “Estamos trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Polícia de Nova York e pedimos sua paciência e compreensão durante este momento difícil.”

A esposa de Thompson, Paulette Thompson, disse à NBC News que seu marido tinha lhe dito que “algumas pessoas o estavam ameaçando”. Ela não deu detalhes, mas sugeriu que as ameaças podem ter envolvido problemas com cobertura de seguro.

Eric Werner, chefe de polícia do subúrbio de Minneapolis onde Thompson morava, disse que seu departamento não havia recebido nenhuma denúncia de ameaças contra o executivo.

A UnitedHealthcare é a maior fornecedora de planos Medicare Advantage nos EUA e gerencia a cobertura de seguro saúde para empregadores e programas Medicaid estaduais e federais. No Brasil, o grupo foi dono da empresa de planos de saúde Amil, vendida no final do ano passado.