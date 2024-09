Gigante militar árabe e brasileira Condor vão instalar unidade de armas não letais em Abu Dhabi

A Edge Group, estatal árabe do setor de defesa, e a Condor, empresa de armas não letal sediada no Rio de Janeiro, negociam a construção de instalações e formação especializada nos Emirados Árabes. É um desdobramento da parceria entre as duas após a compra, em abril deste ano, de 51% da Condor pela Edge.

PUBLICIDADE A ideia é que, a partir da expertise da Condor, a Edge seja capaz de produzir nas novas instalações em Abu Dhabi soluções de armamento não letal às regiões vizinhas. Segundo a Edge, isso também irá posicionar os Emirados Árabes como um centro de exportação de defesa. A empresa não divulgou mais informações sobre o plano de negócios. O mercado de armas não letais valia US$ 6 bilhões (R$ 33 bilhões pela cotação de hoje, 10) em 2023.

Presente em mais de 85 países, a Condor é a principal produtora mundial de gás lacrimogêneo e líder em outros produtos não letais militares, de defesa civil e segurança pública. A Condor é também a empresa com maior portfólio mundial de NTL, sigla em inglês para tecnologias não letais, com mais de 160 produtos como munições de borracha, granadas de fumaça, sprays e câmeras corporais com reconhecimento facial.

O grupo árabe tem um plano agressivo de crescimento e internacionalização e vê, no Brasil, a possibilidade de entrar em novos mercados, como os EUA.

Da esquerda para a direita, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi; o diretor geral e CEO do Grupo EDGE, Hamad Al Marar; Carlos Erane de Aguiar, fundador da Condor e que assumirá como novo presidente; Frederico Aguiar, atual presidente da Condor; durante assinatura da compra de 51% da Condor pelo Edge Group. Foto: Martin Ivo Vassilev/Divulgação Edge Group

Através da assessoria de imprensa, o CEO do Grupo Edge, Hamad Al Marar, disse que a assinatura do plano de negócios está alinhada com a iniciativa governamental conhecida como “Make it in the Emirates”(Faça nos Emirados, em tradução do inglês). “Juntamente com a Edge no Brasil, e agora nos Emirados Árabes Unidos (EAU), estamos confiantes de que eles levarão a empresa para a próxima etapa de crescimento e desenvolvimento internacional”, afirmou Al Marar.

“Estabeleceremos um quadro operacional que aborda os desafios únicos de defesa, segurança interna e soberania dos nossos clientes na região. A nossa missão aqui é partilhar a fabricação não letal e a nossa experiência de investigação com os EAU, e desenvolver rapidamente soluções e serviços soberanos”, afirmou o diretor-executivo da Condor, Frederico Aguiar.

Publicidade

A Condor foi a segunda empresa brasileira comprada pela Edge. Desde sua criação, a Edge aumentou suas exportações em 300%, tem US$ 5 bilhões (R$ 28 bilhões) em negócios, presença em 30 países e fica entre as 25 maiores do setor. A meta da empresa árabe é figurar entre as 5 maiores do setor.

Mais recentemente, a Marinha do Brasil assinou um acordo, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de cooperação estratégica com o Grupo Edge para concluir o desenvolvimento do míssil Mansup com alcance de até 70 quilômetros, bem como sua versão ER, que poderá atingir alvos em até 200 quilômetros. O objetivo é entregar as primeiras unidades do novo míssil em 2025.

Em setembro do ano passado, a Edge comprou pouco menos de metade do capital da brasileira Siatt (Sistemas Integrados de Alto Teor Tecnológico). Quatro meses depois, a empresa brasileira do setor de defesa anunciou investimentos de R$ 3 bilhões para a montagem de uma fábrica de 7 mil metros quadrados, próxima à Rodovia Dutra, em São José dos Campos (SP), para a produção de armamentos de alta complexidade.