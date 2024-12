Google vai dar incentivo a soluções tecnológicas que combatam mudanças climáticas no País

A doação é a maior já feita por meio da Google.org, organização filantrópica da big tech, à América Latina. Nos últimos dez anos, a entidade doou US$ 4,5 milhões a projetos voltados à sustentabilidade no País. “A tecnologia pode fazer as buscas por soluções darem um salto e ganharem escala inédita”, diz Fabio Coelho, presidente do Google Brasil. “O Brasil está no centro das discussões sobre o tema e a COP-30, que acontecerá no ano que vem em Belém, irá tornar esse protagonismo ainda mais relevante.”

A empresa já apoiou dezenas de projetos no Brasil, mas de menor porte. No ano passado, por exemplo, o Google.org doou US$ 500 mil para a The Nature Conservancy dar visibilidade à origem da madeira vendida no País e coibir a exploração ilegal. A mesma quantia foi destinada à Fundação Amazônia Sustentável (FAS) para apoiar empresas lideradas por mulheres indígenas.