Cerrado pode gerar US$ 72 bi por ano para o PIB com ações sustentáveis, diz Fórum Econômico Mundial

O levantamento, feito com base em análises dos dados do Plano de Transformação Ecológica do Brasil em parceria com a empresa Systemiq, aponta que a quantia poderia ser gerada com base no aumento da produtividade agrícola de forma sustentável, com o uso de agrossilvicultura e a agricultura regenerativa, associada à proteção ambiental.

Essa combinação consequentemente impulsionaria outras áreas da região, gerando mais empregos, fomentando o turismo e explorando as capacidades das indústrias verdes e do potencial energético da região, que pode viabilizar novas tecnologias como o hidrogênio verde. Além disso, o cerrado ainda é responsável por 60% da produção agrícola do Brasil e por 22% das exportações globais de soja.