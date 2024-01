Alertas de desmatamento no Cerrado subiram 30% em 2023; área afetada passa de 1 mi de hectares

Os alertas de desmatamento no Cerrado cresceram 30% em 2023 na comparação com o ano anterior, representando uma área afetada que ultrapassa 1 milhão de hectares em 2023. Em 2022, foram derrubados 815 mil hectares do bioma. Os dados são do Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) do Cerrado, uma ferramenta do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

Desmatamento no Cerrado Foto: RUA BARON/ESTADAO

Dos 12 meses de 2023, 10 registraram aumento na área desmatada em relação ao ano anterior. Os Estados que mais desmataram foram Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí e Minas Gerais. Para a pesquisadora Fernanda Ribeiro, do Ipam, há reincidência de Estados e municípios no mapa de alertas. "Esse padrão que temos visto, de grandes áreas sendo desmatadas e concentradas em regiões específicas, é preocupante pois pode impactar o clima, reduzindo a eficiência dos serviços ecossistêmicos como a disponibilidade de água no lençol freático, que leva à falta de abastecimento de água tanto para a agricultura como para a população local", destaca Fernanda Ribeiro à Coluna.