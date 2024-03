Governo federal terá nova proposta para solucionar dívida dos Estados, diz Tarcísio

“A partir do ‘ok’ do aval do presidente, ele (Haddad) chamaria os Estados então para conversar, para tentar fazer o acordo, ajustar o que tem de ajustar num período de 60 dias e, após isso, fazer o envio ainda no primeiro semestre de um projeto de complementar ao Congresso”, disse Tarcísio, após reunião na sede da Fazenda.

De acordo com o governador paulista, o governo federal tem sensibilidade em relação à dívida dos entes federativos. Ele defendeu também uma resolução sobre a questão do indexador da dívida.