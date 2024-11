Bets: Governo proíbe publicidade de apostas online para crianças e adolescentes após decisão do STF

A decisão do ministro Luiz Fux, que foi referendada pela Corte por unanimidade, também determinou que governo federal adote medidas para proibir o uso de recursos de benefícios sociais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), em apostas online

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, as empresas de apostas têm dez dias para apresentarem um relatório de transparência sobre as medidas adotadas para o cumprimento das respectivas suspensões, sob a pena multa diária de R$ 50 mil pelo descumprimento da cautelar.