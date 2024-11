Quase metade dos inadimplentes que fizeram apostas online tem o objetivo de pagar dívida

Quase a metade (46%) dos 73,1 milhões de inadimplentes hoje no País já fizeram apostas online, as bets, ao menos uma vez na vida. Desses, 16% continuam jogando e 44% já apostaram com o objetivo de conseguir dinheiro para pagar dívidas, revela uma pesquisa da Serasa.

Diante do avanço das bets, a Serasa resolveu fazer uma enquete com os inadimplentes para avaliar o estrago que os jogos têm provocado na vida financeira dos brasileiros. Em parceria com o instituto de pesquisa Opinion Box, foram consultados de forma online, em outubro deste ano, 4.463 inadimplentes da base nacional de dados da Serasa.

10% dos apostadores já solicitaram crédito para jogar, revela pesquisa Foto: REDPIXEL/Adobe Stock

PUBLICIDADE Dos que apostavam, 43% já estavam inadimplentes antes de começar a fazer jogos online. “Apesar de ser um grande número, não conseguimos fazer uma relação direta, dizendo que essas pessoas se tornaram inadimplentes por conta das apostas”, diz Fernando Gambaro, gerente da Serasa. Embora não seja possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre o avanço da inadimplência e as bets, Gambaro observa um ponto que chama atenção nos resultados da pesquisa. Dos 46% de inadimplentes que já apostaram ao menos uma vez na vida, mais da metade (58%) fez apostas há menos de dois anos. “Foi quando começou a febre dos jogos online.” Lidera o ranking de motivos apontados para aderir aos jogos online tentar ganhar dinheiro de forma rápida, com 29% das respostas entre aqueles que se tornaram inadimplentes em 2023 e 2024, seguido por “ter uma renda extra” (27%). Um resultado de destaque da pesquisa é que 32% dos que ficaram inadimplentes em 2024, quando as bets ganharam impulso, queriam ter uma renda extra, superando a média de 2023 e 2024, que foi de 27%.

Pegar crédito para apostar?

Quase a metade (44%) dos inadimplentes que já apostaram pelo menos uma vez na vida decidiram fazer um jogo online para tentar quitar dívidas, 13% deixaram de pagar contas para fazer apostas e 10% solicitaram crédito para ter dinheiro para apostar.

Gambaro ressalta que a decisão de apostar nas bets para conseguir dinheiro para pagar dívidas em atraso é uma “relação perigosa”. Isto é, pode aumentar a bola de neve do endividamento e da inadimplência, agravando a situação. “Para quitar uma dívida é preciso ter minimamente um planejamento: não adianta nada fazer um acordo hoje aqui no Feirão e na segunda parcela quebrar esse acordo.”

A Serasa iniciou hoje (19), no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, na capital paulista, um Feirão Limpa Nome presencial para os inadimplentes renegociarem as dívidas. São mais de mil empresas credoras, entre varejistas, bancos e prestadoras de serviços de água, luz e gás. O evento vai até sábado (23).

Exatamente para tentar atenuar os efeitos das apostas online no orçamento das famílias, a Serasa está lançando um guia para apostas online. A intenção é orientar os apostadores para fazerem os jogos com “consciência financeira”. A principal dica para quem decidiu apostar, diz Gambaro, é que a pessoa separe os recursos para isso, a fim de não afetar outras contas.