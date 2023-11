A fábrica da marca de brinquedos Gulliver, que fica em São Caetano do Sul, no ABC paulista, será leiloada. O lote do leilão, com valor inicial de R$ 74.767.511, inclui os dois galpões industriais da empresa, em um terreno de 7.277,97 metros quadrados, com área construída de 11.551 metros quadrados.

A reportagem tentou contato com a Gulliver, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Assim que a empresa responder, a reportagem será atualizada. A Gulliver está em recuperação judicial desde 2017, quando seu pedido foi aceito pela 6ª Vara Cível de São Caetano do Sul.

Em uma publicação na segunda-feira, 27, no seu perfil do Facebook, a Gulliver destaca que não paralisou as atividades e que “está tomando medidas cabíveis para solucionar seus problemas”. “Estamos empenhados em superar essa fase e encontrar soluções para garantir e dar continuidade às operações e futuro da Gulliver”, disse a empresa.

Galpões industriais da Gulliver irão a leilão. Foto: Leilão Judicial Eletrônico via leje.com.br

Os galpões estão localizados na Rua Barão de Mauá, no bairro Vila São José.

O leilão será realizado pelo site Leilão Judicial Eletrônico (Leje), onde é possível conferir o edital e outras informações sobre os galpões. O site mostra que o lote ainda não recebeu lances. O leilão será aberto no dia 18 de dezembro.

Fundada na década de 1970, a Gulliver ficou famosa produzindo brinquedos como o Forte Apache, com bonecos e cenários inspirados no velho oeste americano, e bonecos de super-heróis, como Batman e Robin, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Homem-Aranha, Hulk, Capitão América e Homem de Ferro, além de jogos de futebol de botão e o Futebol Pelé, que reproduzia uma partida com bonecos e bola.