Não é um problema de percepção, ou de falha na comunicação oficial, mas de aritmética: se há déficit e o presidente não quer mexer na despesa – talvez mesmo queira aumentá-la –, o que sobra é a receita. A população sabe fazer conta.

É com leve contrariedade, mas jamais de forma explícita, que o governo recorre ao compromisso com o “arcabouço”, tão festejado pelo pessoal do mercado, para se justificar: se querem déficit zero, então não venham reclamar de maiores impostos.

Claro que não é uma boa estratégia de comunicação. Por isso o governo tem procurado fórmulas melhores de vender o mesmo peixe.