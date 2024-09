Haddad: Brasil precisa sair da ‘mania de produzir déficits’ e cumprir arcabouço: ‘Só temos a ganhar’

De acordo com ele, o Brasil passou por dez anos de muita turbulência, desarranjo das contas públicas e agora elas estão sendo colocadas em ordem. O trabalho, segundo o ministro, vem sendo feito com muita dificuldade, mas com muita negociação, tanto com o Judiciário quanto com o Congresso Nacional. “Estamos entrando no entendimento de que nós vamos sair dessa mania de produzir os déficits que foram produzidos ao longo de dez anos. E vocês veem que o déficit foi acompanhado de baixo crescimento e, pior do que isso, da baixa a qualidade do crescimento”, avaliou.

Pelos cálculos de Haddad, o Brasil gastou quase R$ 2 trilhões em dez anos, além do que podia, com déficits primários acumulados. “Nós não tivemos nem resultado econômico e nem resultado social. Não aconteceu nada de bom no Brasil”, considerou. “Nós estamos agora fazendo esse ajuste, isso exige muita negociação, muita paciência. O fato é que se nós perseverarmos nesse caminho, vamos produzir os melhores resultados econômicos para o País.”