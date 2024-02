Desde a década de 1980, quando fui presidente do BankBoston no Brasil e passei a lidar com economia argentina, vi quase todos os governos tentarem planos mirabolantes, a maioria deles com congelamento de preços. Todos deram errado. O governo pode tentar acabar com a inflação por decreto, mas ela não obedece.

Na Argentina, parecido com o Brasil das décadas de 1980 e 90, os principais problemas são o gasto público fora de controle e a falta de reservas para pagar compromissos internacionais. O governo de Milei é minoria no Congresso e não conseguiu aprovar toda a chamada “lei ônibus”, com várias medidas econômicas.

O governo ainda não estabeleceu um diálogo franco com o Congresso para unir a todos em torno de um projeto para controlar gastos. Não se faz isso sem um bom plano e sem apoio político. Falo com conhecimento de causa. Como ministro da Fazenda no governo Michel Temer, apresentei ao Congresso a lei do Teto de Gastos. Foi uma negociação dura, que exigiu convencer o Congresso que seria pior manter as coisas como estavam, do que pagar o preço do esforço fiscal.