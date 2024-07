A decisão é uma sinalização importante de compromisso com uma política fiscal responsável e com as regras do arcabouço fiscal. Sabemos que será difícil atingir esta meta, mas um resultado que fique no intervalo entre zero e 0,25% de déficit ainda seria aceitável. O Ministério da Fazenda acertou, no passado recente, ao manter o compromisso com o déficit zero.

Do contrário, passaria ao governo e ao Congresso uma mensagem de leniência, que seguramente levaria à pressão por mais gastos. Falo isso por experiência própria.

Vimos nas últimas semanas alguns episódios de nervosismo no mercado, em especial no câmbio, devido a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que demonstravam resistência à necessidade de cortar gastos e interromper a escalada de alta nas despesas para que seja possível cumprir a meta de déficit zero. Há uma clara preocupação dos agentes econômicos com a expansão de gastos, em oposição a uma resistência em alguns setores do governo de se render à realidade.