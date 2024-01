O Icon of the Seas, maior navio de cruzeiro do mundo, iniciou sua viagem inaugural no último sábado, 27, a partir do porto de Miami, nos Estados Unidos. A viagem de estreia, que teve as passagens esgotadas, tem retorno programado para 3 de fevereiro.

Cinco vezes maior que o Titanic, a embarcação se estende por quase 365 metros da proa à popa. O navio tem 2.805 cabines, de 28 tipos diferentes, e tem capacidade total para 7,6 mil hóspedes e 2.350 tripulantes. Com 20 decks, 18 dos quais são para uso dos hóspedes, o Icon of the Seas é dividido em oito "bairros" temáticos, incluindo um chamado "Central Park", repleto de plantas vivas. O navio inclui sete piscinas, um enorme parque aquático com seis toboáguas, nove banheiras de hidromassagem, uma pista de patinação no gelo, uma cúpula enorme com uma cachoeira, um teatro e mais de 40 restaurantes, bares e espaços de entretenimento.

É o primeiro navio da Royal Caribbean International movido a gás natural liquefeito (GNL) e tecnologia de célula de combustível, em um movimento da empresa por um futuro com energia limpa - ambientalistas, porém, não estão convencidos e se preocupam com vazamentos de metano, que pode ter um impacto pior no clima do que o dióxido de carbono.

Icon of the Seas atracado no porto de Miami, na Flórida, antes de sua viagem inaugural. Foto: Marco Bello/AFP

Quanto custa uma viagem no Icon of The Seas, o maior cruzeiro do mundo?

O Icon of The Seas navegará em períodos de sete noites pelas águas do Caribe Oriental e Ocidental, partindo de Miami, durante todo o ano. Algumas passagens oferecem a experiência do Perfect Day na ilha privativa CocoCay, nas Bahamas, que é exclusiva para os passageiros da Royal Caribbean. Na ilha, há praias e piscinas, um parque aquático, cabanas sobre a água, tirolesa, opção de viagem de balão, entre outras atrações.

O site da Royal Caribbean atualmente oferece passagens para o Icon of the Seas que vão de US$ 1.723 a US$ 9.445 (cerca de R$ 8.460 a R$ 46.375) em média por pessoa, sem contar taxas e impostos. Os preços variam de acordo com opções como o tipo e a localização da cabine e a data escolhida para a viagem. Há datas de partidas disponíveis até abril de 2026.