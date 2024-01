THE NEW YORK TIMES - Na terça-feira, 22, em uma cerimônia que, é claro, envolveu uma bola de futebol, o astro argentino Lionel Messi apertou um botão e uma garrafa de champanhe se chocou contra a proa do Icon of the Seas, batizando o maior navio de cruzeiro do mundo em seu porto base de Miami. Como uma celebridade de primeira linha pisando no tapete vermelho, a chegada do navio de 250.800 toneladas e 20 andares, com 365 metros de comprimento, da Royal Caribbean, cujo cruzeiro inaugural com passageiros pagantes parte em 27 de janeiro, atraiu a atenção do mundo, com alguns maravilhados com seus recursos de ponta, como o maior parque aquático no mar, enquanto outros criticam o potencial do navio gigantesco de prejudicar o meio ambiente.

Com capacidade para quase 8.000 pessoas, o navio é do tamanho de uma pequena cidade. Existem oito "bairros" repletos de comodidades que incluem uma cascata de 16,7 metros, seis toboáguas e mais de 40 restaurantes, bares e espaços de entretenimento. De acordo com a Royal Caribbean, o navio, registrado nas Bahamas, também estabelece um novo padrão de sustentabilidade com o uso de tecnologia eficiente em termos de energia projetada para minimizar a pegada de carbono do navio e se aproximar do objetivo da empresa de apresentar um navio com emissão zero até 2035.

“Vivemos por uma única filosofia, que é proporcionar as melhores férias de forma responsável”, disse Nick Rose, vice-presidente de responsabilidade ambiental do Grupo Royal Caribbean. “E para fazer isso, construímos com os princípios fundamentais de sustentar nosso planeta e comunidades.”

Impacto no ambiente

Por décadas, a indústria de cruzeiros foi criticada por seu impacto negativo no meio ambiente. Um estudo de 2021 publicado no Marine Pollution Bulletin descobriu que, apesar dos avanços técnicos, os cruzeiros continuam sendo uma grande fonte de poluição do ar, da água e da terra, afetando habitats frágeis e a saúde humana.

Enquanto grupos ambientais receberam bem alguns recursos do Icon of the Seas, como seu avançado sistema de tratamento de água, alguns dizem que construir navios tão grandes vai contra os objetivos de longo prazo de sustentabilidade e preservação da indústria de cruzeiros.

“Os navios estão ficando maiores e maiores, e essa é a direção errada para a indústria de cruzeiros”, disse Marcie Keever, diretora do Programa de Oceanos e Embarcações da organização ambiental Amigos da Terra. “Se você estivesse realmente pensando em sustentabilidade e não em seu resultado financeiro, não construiria um navio de cruzeiro com capacidade para quase 10.000 pessoas.”

Com mais de cinco marcas diferentes, a Royal Caribbean possui uma frota de 65 navios de cruzeiro de vários tamanhos. O Icon of the Seas foi construído para atender à demanda e oferecer experiências que seus consumidores estavam buscando, disse a empresa, acrescentando que todos os seus navios seguem os mesmos princípios de sustentabilidade em termos de eficiência energética, e gestão avançada de resíduos e água.

Aqui estão alguns recursos-chave que a Royal Caribbean diz que tornam o Icon of the Seas mais sustentável e como eles se comparam.

Será necessária muita energia para abastecer o Icon of the Seas, com 1.198 pés de comprimento, que tem oito “bairros” repletos de comodidades que incluem uma cachoeira de 55 pés, seis toboáguas e mais de 40 restaurantes, bares e locais de entretenimento Foto: Miguel J. Rodriguez/AP

Transição para fontes de energia alternativas

O Icon of the Seas é o primeiro navio da Royal Caribbean a ser alimentado por gás natural liquefeito, ou GNL, um combustível fóssil que a indústria de cruzeiros destacou como uma alternativa mais limpa ao óleo pesado comumente usado.

“O GNL é atualmente o combustível fóssil disponível em uma escala que tem o melhor desempenho na redução das emissões atmosféricas”, disse a Cruise Lines International Association, a associação comercial da indústria, em seu Relatório de Tecnologias e Práticas Ambientais de 2023, citando análises da Sea-LNG, uma coalizão da indústria que promove os benefícios do GNL como um combustível marinho viável.

PUBLICIDADE No entanto, analistas ambientais estão preocupados com os problemas de longo prazo do GNL. Apesar de emitir cerca de 25% menos dióxido de carbono do que os combustíveis marinhos convencionais, eles dizem que o GNL é principalmente metano, um gás poderoso que retém mais calor na atmosfera ao longo do tempo do que o dióxido de carbono. De acordo com um estudo de gases de efeito estufa de 2020 da Organização Marítima Internacional, o órgão das Nações Unidas que regula o transporte marítimo global, o uso do GNL como combustível marinho cresceu 30% entre 2012 e 2018, resultando em um aumento de 150% nas emissões de metano dos navios.

O navio, que possui o maior parque aquático do mar, partirá em seu cruzeiro inaugural no dia 27 de janeiro Foto: Rebecca Blackwell/AP

Bryan Comer, diretor do programa marítimo no Conselho Internacional sobre Transporte Limpo, disse que o motivo pelo qual as emissões de metano cresceram mais rápido do que o uso do GNL é porque os navios estão mudando de turbinas a vapor para motores de combustão interna de duplo combustível. “Eles são mais eficientes em termos de combustível, mas emitem grandes quantidades de metano não queimado para a atmosfera na forma de ‘vazamento de metano’”, disse ele, apontando para pesquisas do I.C.C.T. que preveem que a demanda por GNL triplicará entre 2019 e 2030, assim como as emissões de metano.

“Mesmo que os navios usem GNL 100 por cento renovável ou biocombustíveis, as emissões de metano dos navios ainda dobrariam entre 2019 e 2030 devido ao vazamento de metano”, acrescentou.

A Royal Caribbean diz que o GNL era o combustível alternativo mais viável quando as decisões estavam sendo tomadas sobre como construir o Icon of the Seas há mais de 10 anos.

“As pessoas dirão que o GNL não é o combustível de longo prazo e concordamos e o vemos como transitório”, disse Rose. “Construímos o navio para torná-lo adaptável a futuras fontes de combustível.”

A empresa está se preparando para lançar o Celebrity Xcel no próximo ano, um navio de 3.248 passageiros equipado com um motor de três combustíveis projetado para acomodar metanol, que várias organizações ambientais consideram ser um dos combustíveis mais promissores para atingir a navegação com emissão zero de carbono.

Capacidade de energia na costa

Quando os navios de cruzeiro estão atracados nos portos, seus motores e geradores a diesel geralmente estão funcionando com combustível, emitindo dióxido de carbono em áreas povoadas. O Icon of the Seas foi construído para funcionar com eletricidade de energia na costa nos portos, uma alternativa mais limpa ao combustível, e espera se tornar um dos primeiros navios de cruzeiro a se conectar à rede elétrica local no Porto de Miami quando as instalações de energia na costa estiverem programadas para estar disponíveis na primavera.

Três navios podem se conectar com segurança e simultaneamente no porto em qualquer dia, incluindo o Icon of the Seas, disse uma porta-voz do Porto de Miami.

“Quando se trata de sustentabilidade, não há bala de prata e queremos acionar cada alavanca possível”, disse Rose, da Royal Caribbean. “Então, se pudermos atracar em um porto que tenha capacidades mais limpas de energia na costa, queremos nos conectar para não usar nenhum combustível.”

O problema é que a maioria dos portos não fornece energia na costa: Apenas 2% dos portos do mundo a oferecem atualmente para navios de cruzeiro, de acordo com a CLIA. A Royal Caribbean diz que está trabalhando com portos e outras companhias de cruzeiro para ampliar seu uso.

Lionel Messi, à direita, aperta a mão de Jason Liberty, presidente e CEO do Royal Caribbean Group, durante a cerimônia de inauguração do novo navio de cruzeiro da Royal Caribbean International, Icon of the Seas, terça-feira, 23 de janeiro de 2024, em Miami Foto: Lynne Sladky / AP

Conversão de resíduos em energia a bordo

Expandindo seu programa “Save the Waves” de 30 anos, que visa ajudar a manter o lixo fora dos aterros sanitários e do oceano, a Royal Caribbean construiu o que diz ser um sistema de gestão de resíduos inovador a bordo do Icon of the Seas que converte resíduos em energia.

A tecnologia de pirólise assistida por micro-ondas, conhecida como MAP, pega alimentos, resíduos biológicos e resíduos de papelão e os transforma em pequenos pellets. Os pellets são então aquecidos para produzir um gás que é convertido em energia a vapor que a Royal Caribbean disse que será usada para alimentar o parque aquático do navio. O sistema também produz biochar, que tem o potencial de ser usado como fertilizante.

A empresa disse que terá uma melhor compreensão da produção do sistema enquanto o navio estiver em pleno funcionamento nos próximos meses, mas até agora são necessários cerca de 25 quilowatts de eletricidade para operar o sistema com uma produção de 200 quilowatts.

“Não será preciso muita energia para fazer o sistema funcionar”, disse Comer, do I.C.C.T, mas, acrescentou, “também não produzirá muita energia para o navio”.

Tratamento avançado de água

O Icon of the Seas está equipado com um sistema avançado de purificação projetado para tratar toda a água residuária a bordo, desde banheiros e chuveiros até cozinhas. Mais de 93% da água doce do navio será produzida a bordo por meio de um sistema de osmose reversa, que remove contaminantes da água, disse a linha de cruzeiros.

Keever, da Amigos da Terra, disse que a Royal Caribbean merece crédito pelos sistemas de tratamento. “Eles estão instalando a tecnologia de tratamento de esgoto mais cara e melhor em seus navios, e isso é importante porque eles são a maior linha de cruzeiros e estão mostrando à indústria que podem fazer isso, pagar por isso e devem fazer isso”, disse ela.

Jogadores do Inter Miami participam da inauguração do navio da Royal Caribbean, em Miami, Estados Unidos Foto: Inter Miami/EFE

Células de combustível

Em sua série de vídeos promocionais de 2023, “Criando um Ícone”, a Royal Caribbean disse que o Icon of the Seas seria seu “primeiro navio com tecnologia de célula de combustível”, que seria usada para alimentar partes do navio, como o ar-condicionado e elevadores. Mas ainda não acontecerá.

As células de combustível combinam hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade sem combustão e seu subproduto é água, o que significa que elas não emitem tantos gases de efeito estufa quanto os combustíveis fósseis tradicionais. Embora o Icon of the Seas tenha sido construído para acomodar células de combustível, as baterias ainda não foram instaladas, de acordo com a Bloom Energy, o fabricante de células de combustível que está trabalhando com a Royal Caribbean. Devido ao tamanho e escopo do projeto, a Bloom Energy disse que encontrou problemas com fornecedores externos.

A Bloom Energy está agora focada em resolver os problemas para sistemas de células de combustível maiores que estão sendo planejados para o Utopia of the Seas, da Royal Caribbean, com 5.668 passageiros, que está programado para entrar em serviço no próximo ano. Suminder Singh, vice-presidente de marinha da Bloom Energy, disse que a próxima oportunidade de equipar o Icon of the Seas com as células pode não ser por mais cinco anos, quando o navio está programado para passar por reparos secos. A Royal Caribbean diz que isso pode não demorar tanto e a decisão dependerá do sucesso da tecnologia no Utopia.

Comer, do I.C.C.T., disse que embora as células de combustível sejam uma ótima opção, elas têm emissões de ciclo de vida semelhantes às dos combustíveis convencionais à base de petróleo, se forem fabricadas em terra usando gás natural. “Precisamos de hidrogênio produzido a partir de eletricidade renovável”, disse ele. “E se tivermos isso e usá-lo em células de combustível, então teremos basicamente zero emissão de gases de efeito estufa no ciclo de vida.”